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Ayak mantarı nedir? Ayak mantarı nasıl bulaşır?

Birçok kişide görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan ayak mantarı, parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkıyor. Nemi ve sıcağı seven, nemli ve sıcak yerlerde hızla üreyen mantar, ayak mantarı sorunu bulunan başka kişilerin eşyalarının kullanılmasıyla da bulaşıyor. Peki, ayak mantarı nedir? Ayak mantarı nasıl bulaşır? İşte detaylar...

15 Ekim 2019 Salı 23:09
Ayak mantarı nedir? Ayak mantarı nasıl bulaşır?

Birçok kişide görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan ayak mantarı, parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkıyor. Nemi ve sıcağı seven, nemli ve sıcak yerlerde hızla üreyen mantar, ayak mantarı sorunu bulunan başka kişilerin eşyalarının kullanılmasıyla da bulaşıyor. Peki, ayak mantarı nedir? Ayak mantarı nasıl bulaşır? İşte detaylar...

Ayak mantarı nasıl bulaşır?

Ayak mantarı, adından anlaşılacağı üzere mantarların sebep olduğu bir tür deri rahatsızlığıdır. Çoğu insan ömründe en az bir kere bu hastalığa maruz kalır. Nasıl ki çoğu mantar türü karanlık, sıcak ve nemli ortamları seviyorsa, ayak mantarı da aynı şekilde bu şartlar altında oluşur. Ayakkabı içerisinde uzun süre kalan ayaklar, mantarların üremesi için oldukça elverişlidir. Özellikle çalışan insanlarda gün içerisinde ayakların ayakkabı içerisinde uzun süre kalması mantar hastalığına sebep olan başlıca faktörlerdendir. Dar ve kapalı ayakkabı kullanımı, ayakların aşırı terlemesi, yıkandıktan sonra ayakların kurulanmaması, uzun süre spor yapmak ve ayak yaralarına sahip olmak mantarlarların oluşumuna zemin hazırlar. Ayak mantarları bulaşıcıdır ve ayakkabıların, çorapların veya terliklerin ikinci bir kişiyle paylaşılmasıyla, toplu kullanım alanları olan spor salonları, hamamlar ve yüzme havuzlarında yerlere çıplak ayakla basılmasıyla kolaylıkla bulaşabilir.

Bulaşma genellikle terlik, çorap, ayakkabı, havlu gibi ortak kullanılan eşyalardan veya banyo, küvet, plaj, hamam ve benzer ortak zeminlerden olabilir. Genellikle çok bulaşıcı olduğuna inanılır. Ancak aynı ev paylaşan insanlarda bile görünmeyebilir.

Ayak mantarı çeşitleri

Ayak mantarlarının görsel belirtileri açısından birkaç türü vardır:

Ayak parmakları arasında yarılmalar, iltihaplı görünüm ve soyulmalar,
Ayaklarda oldukça kaşıntılı, içi su dolu küçük kabartılar, kızarma ve bunu takip eden yaralar,
Ayak tabanında oluşan döküntüler, kepeklenme ve kızarmalar,
Ayak tırnaklarının kalınlaşması, tırnakların renginin değişmesi, takip eden süreçte tırnakların soyulması ve olası tırnak kaybı,
Ayak mantarlarının tırnağa da bulaşmasıyla tırnak mantarı da oluşabilir. Tırnak mantarı görülen hastalarda tırnakların rengi koyu sarı bir renk alır ve tırnak sağlığının bozulması bu durumu takip eder.

Ayak mantarı nasıl tedavi edilir?

Öncelikle ayak mantarı tedavisinin en etkili yolu ayak mantarı bulaşabilecek ortamlardan uzak durmaktır. Ayak sağlığına dikkat ederek mantarla en etkili şekilde mücadele edilebilir. Ayaklar her gün düzenli olarak temizlenmeli, bol su ile yıkandıktan sonra temiz bir havluyla parmak aralarına kadar özenli bir şekilde kurulanmalıdır. Ayrıca sıcak yaz aylarında hava alan ayakkabılar giymek, ter emici çorapları tercih etmek, antifungal spreyler veya pudralar kullanmak hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir.

Hastalık ortaya çıktıktan sonra mutlaka bir cildiye uzmanına danışmak gerekir. Tedavi için mantar karşıtı krem ve spreyler tercih edilebilir. Bazı durumlarda oral olarak antifungal ilaçların kullanılması uzman tarafından önerilebilir. İlaçların her gün düzenli olarak aynı saatte kullanılması mantar hastalığının zamanla ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Ancak yukarıda yer alan temizlik ilkelerine uyulması tedavi süreci için oldukça elzemdir. Tedavi için birçok doğal yöntem de mevcuttur. Ayakların içine sokulabileceği bir sıcaklığa kadar ısıtılan suyun içerisine sirke ilave edilir ve su soğuyana kadar ayaklar bu suda bekletilir. Zamanla mantarların yok olmaya başladığı görülecekir. Bunun yanında karbonat da mantar tedavisinde oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Yine bir miktar su ısıtılıp içerisine karbonat eklenip ayak su soğuyana kadar içinde bekletilebilir. Daha az sıcak su içerisine karbonat eklenip macun kıvamına gelene kadar karıştırılıp mantarlı bölgeye uygulanabilir. Bu gibi doğal yöntemler bazı durumlarda mantar için önerilebilen doğal tedavilerdendir.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 23:09
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