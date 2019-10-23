Ayak altı yanmasına ne iyi gelir? Ayak yanmasına bitkisel tedavi

Ayak yanması neden olur? Ayak yanması neden olur? Çoğunlukla geceleri ortaya çıkan ayak yanması rahatsızlığının sebebi nedir? Ayak yanmasının en önemli belirtileri ayaklarda özellikle geceleri rahatsız eden yanma, karıncalanma, iğnelenme ve kaşınma hissidir. Ayaklardaki yanma bazen basma bozukluklarından, kanda hemoglobin yüksekliğinden, amiloidoz birikiminden, şeker hastalığından (diyabetik ayak), vitamin eksiklikleri, böbrek yetmezliği gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Peki ayak yanmasına ne iyi gelir, ayak yanmasına bitkisel tedavi nedir? Ayak altı yanmasına ne iyi gelir, ayak yanması nasıl geçer, ayak altı yanması neden olur, İşte ayak tabanı yanması için doğal tedavi yollar, ayak altı yanmasına karşı bitkisel kür.

Ayaklarının altının yanması hemoglobini (HGB) yüksek olduğundan olabilir. Bir de ferritin de çok yüksek olup vücut demir depoluyorsa bu a kalp krizini artırır. Peki ayak yanmasına bitkisel tedavi nedir?

Zencefilde bulunan aktif maddeler kan dolaşımını hızlandırarak ayaklarda yanma hissini rahatlatmaya yardımcı olur. Mavi kadında yer alan habere göre, Bir tatlı kaşığı zencefil suyu ile bir tatlı kaşığı ılık hindistan cevizi yağı veya zeytinyağını karıştırın. Bu karışımla ayaklarınıza 10-15 dk masaj yapın. Alternatif olarak, günde 2-3 bardak zencefil çayı içebilirsiniz.

Elma sirkesi vücut pH dengesini düzenler aynı zamanda ayaklarda yanma hissini hafifletmek için de kullanılır. Sirke ayak yanması bitkisel tedavisi yöntemlerindendir. 2 tatlı kaşığı elma sirkesini 1 bardak ılık suyla karıştırıp, için. Her gün buna devam edin. Elma sirkeli suyu içmek yerine, sıcak su dolu bir leğene iki yemek kaşığı elma sirkesi katarak da sirkeden yararlanabilirsiniz. Suya ayrıca deniz tuzu ya da Epsom tuzu da karıştırın. Günde iki kez yaklaşık 20 dakika boyunca ayaklarınızı bu suda bekletin. Hamilelikte ayak yanması için sirke ve epsom tuzlu suya ayaklarınızı koymanız yanmayı alacaktır.

Zerdaçal cucumin olarak bilinen bileşiğin zengin bir kaynağıdır ve bu madde vücutta kan akışını ve dolaşımını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, zerdeçal ayaklarda yanma hissini azaltacak anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Ilık bir bardak su içine 1-2 tatlı kaşığı zerdeçal karıştırın ve için. En iyi sonuçlar için günde 2 kez tekrarlayın.

Epsom tuzu yanma hissinizi azaltarak ayaklarınızın ferahlamasına yardımcı olur. Ayaklarınızı kaplayacak kadar büyük bir leğen içine bir buçuk bardak Epsom tuzu koyun. Üzerine ılık su dökerek leğeni doldurun ve iyice karıştırın. 10 ila 15 dakika süreyle ayaklarınızı bu suda bekletin. Bir kaç gün boyunca günde bir kez olmak üzere bu uygulamayı yapın. Epsom tuz şeker hastalığı, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı olanlar için uygun olmayabilir, yapmadan önce doktorunuza danışın.