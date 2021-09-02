Ay-yıldızlı Milliler Dünya Kupası yolunda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı

Türkiye-Karadağ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

9. dakikada milli takım öne geçti. Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, Karadağ ceza sahasına doğru ilerledi. Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu: 1-0

16. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahasındaki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

26. dakikada millilerin sağ kanattan gelişen atağında, Cengiz Ünder altıpas üzerindeki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın müsait pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Kenan Karaman, ceza sahasına hareketlenen Zeki'ye pasını attı, Zeki de bekletmeden dip çizgiye hareketlenen Cengiz'e pasını bıraktı. Cengiz'in altıpas önüne çevirdiği topa Yusuf ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

Müsabakanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

77. dakikada milli takım, Karadağ kalesini cepheden gören noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Mijatovic'in kucağında kaldı.

90+3. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu, penaltı noktası önündeki Burak Yılmaz'a pasını attı. Burak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+7. dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Karadağ'ın ceza sahasının hemen önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Radunovic, topu ağlara gönderdi: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

Notlar

Dört maç sonunda ikinci beraberliğini alan ay-yıldızlı ekip, puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Grupta Karadağ, Norveç ve Hollanda 7'şer puana sahip.

Milli takımın golleri, ilk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ay-yıldızlı ekibin, ilk yarıda Kaan Ayhan ile de bir şutu direkten döndü.

Türkiye, gruptaki beşinci karşılaşmasını 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile oynayacak.

Cengiz Ünder 10. golünü attı

Milli futbolculardan Cengiz Ünder, ay-yıldızlı formayla 10. golünü attı.

A Milli Takım'daki 33. maçına çıkan Cengiz, 10. kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye'nin ikinci golünü atan Yusuf Yazıcı da A Milli Takım'daki ikinci golünü atmayı başardı.

Şenol Güneş'e tepki

Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

Galibiyet özlemi 4 maça yükseldi

A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.

Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

"Oynadığımız oyunla kazanılması gereken bir maçtı o yüzden üzgünüz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Maça kazanmak için çıktık. Maçın kazanılması gerektiğini de biliyoruz. İlk 5 dakika rakip önde bastı, daha sonra oyunu tamamen elimize geçirdik. Ne yaptığını bilen takım olarak daha fazla da gol bulabilirdik. Rakip defans arkasına kaçmaya çalışıyordu, hem atanı hem kaçanı kontrol edemedik. Yediğimiz gol oyun tempomuzu etkiledi. 60'tan sonra yavaş yavaş düşmeler başladı. Hücumda etkili değildik ama rakibin de etkisi yoktu. Kenan'ın ve Okay'ın sakatlığında dolayı bazı değişiklikler yapmak zorundaydık. Rakibimiz duran topları etkili kullanan bir takım bu anlamda değişiklikler yaptık. Oyun normal gidiyordu, çıktığımızda da etkili pozisyonlar bulduk. Geriden atılan topta yaptığımız faul ve yediğimiz gol, son saniyede rakibe 1 puan aldırdı, bize de 2 puan kaybettirdi. Oynadığımız oyunla kazanılması gereken bir maçtı o yüzden üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 3 puan rakiplerimizin de beraberliğiyle çok büyük avantaj sağlayacaktı. Üzüldük." ifadelerini kullandı.

Güneş, hem Letonya hem de Karadağ karşısında iki farklı öne geçilmesine rağmen üstünlüğün korunamamasına yönelik gelen bir soruya, "İki maçta 4 puan değil hiç kaybetmemiz gerekirdi. Letonya maçı ayrı bir maçtı, orada da oyundan düştük ama rakip hava toplarıyla üstünlük sağlamıştı. Burada da faul yaptığımız pozisyonda rakibe gol şansı verdik. Geriden atılan uzun topta faul yapmamızla golü buldular. Oyunda net bir zaafımız yoktu. İki maçta da iki farktan sonra bu şekilde puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil. Özellikle bu maç farklı bitmesi gereken bir maçtı. Oyuncularımız olumsuzluklara rağmen iyi oynadılar, güzel goller oldu, daha fazla olması gerekirdi. İki-üç oyuncumuzun sakatlanarak çıkması rakibin uzun boylu oyuncularına avantaj oldu." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Maç sonunda bir grup taraftar 'Şenol Güneş istifa' tezahüratlarında bulundu. Bunula ilgili ne söylersiniz?" sorusunu, "İstifa ile ilgili seyirci tezahürat yapar. Niye bağırdınız diye söylemem mümkün değil. Kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, taraftar da en az bizim kadar üzülüyor. Birini suçlayarak çözüm bulmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." diye yanıtladı.

Şenol Güneş, kaleci tercihi hakkında gelen soru üzerine ise, "Kalecilerden üçünün de iyi olduğunu düşünüyorum. Mert'in transferinden dolayı oynamadığı için bir sıkıntısı var. Uğurcan'ın da Avrupa Şampiyonası'nın verdiği bir sıkıntı var. Altay daha güvenliydi, bu yüzden bugün onunla başladım. Yediğimiz her golde bir oyuncuyu suçlarsak doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ cephesi

Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, uzatma dakikalarında buldukları golle aldıkları bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Radulovic, "Dünya Kupasına layık bir maç izlediniz. Çok iyi bir performans sergiledik. Buraya bir tek savunmak için değil hücum için de geldik demiştim. Burada bunu yerine getirdik. Oynadığımız kaliteli oyunla bu geceden herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Türk takımı çok güçlüydü, Türk oyuncular çok kaliteliydi. Bundan dolayı 2-0 öne geçtiler. İlk yediğimiz gol şans eseri bir goldü. Daha sonra yavaş yavaş açıldık, maçı 2-2 tamamladık. Aldığımız puanı sonuna kadar hak ettiğimize inanmaktayım." ifadelerini kullandı.

"Türk takımının hatasını olduğunu düşünmüyorum, biz çok iyiydik." diyen Radulovic, şunları kaydetti:

"Burada kaliteli futbol oynamaya çalıştık, bunu da başardık. Bu da grupta kazandığımız 7 puanın göstergesi. Oynadığımız iyi oyunu taçlandıran bir puan aldık. Oyuncularım, takım ruhunu kaybetmedi ve bize bu güzel sonucu getirdiler."