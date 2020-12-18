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Spor AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 0 - Haliliye Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:06:06 -
AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Kaya Erdem, Bahtiyar Çelik

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Hüseyin Baykal)

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bünyamin Aslan, Bisset, Mert Tetik (Metin Durmuş, Göktuğ Polat, Mehmet Bebek, Taha Işıldar)

Setler: 22-25, 13-25, 13-25

Süre: 75 dakika (28, 24, 23)


ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Haliliye Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.


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