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Avusturya'da Türk iş yerine ırkçı saldırı

Batıda ırkçılık her geçen gün artıyor. Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Bregenz kentinde bir Türk'e ait iş yerine yönelik ırkçı saldırı düzenlendi. Saldırıda camları kırılan işletmenin önüne domuz bibloları bırakıldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 08:02
Avusturya'da Türk iş yerine ırkçı saldırı

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Bregenz kentinde uzun yıllardır esnaflık yapan Engin Karabulut'un işletmesine yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırıda, iş yerinin camları kırılırken, işletmenin önüne domuz bibloları bırakıldı.

İş yerinin sahibi Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmesine ikinci defa saldırıldığını belirterek, bu defa saldırganların iş yerine daha fazla zarar verdiğini söyledi.

Karabulut, ülkedeki ırkçı siyasi söylemin bu ve benzeri olayların artış göstermesine neden olduğunu vurgulayarak, "Irkçı söylemler arttığı müddetçe bu olaylar da artacaktır. Siyasilerin ırkçı söylemleri azaltmaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Avusturya vatandaşı Karabulut, 40 yıldır barış içinde yaşadıklarını kaydederek, son yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerin toplumu kutuplaştırdığını ifade etti.

Karabulut, "Ne kadar saldırı olursa olsun, biz Avusturya'da yaşıyoruz. Avusturya kanunlarına her zaman saygılı olduk. Avusturya'yı seviyoruz, böyle saldırılar ile bizi yıldıramazlar." diye konuştu.

Öte yandan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin saldırganları yakaladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 08:02
  1. Avusturya’da Türk iş yerine ırkçı saldırı
  2. Bregenz
  3. Engin Karabulut
  4. Anadolu Ajansı

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