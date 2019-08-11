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Avusturya’da Kurban Bayramı coşkusu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Gurbetci Müslümanlar, bayram namazını camilerde huşu içinde eda ettiler.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:21
Avusturya’da Kurban Bayramı coşkusu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Gurbetci Müslümanlar, bayram namazını camilerde huşu içinde eda ettiler.


Viyana’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi’ni doldurdular. Namaz öncesi, Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar cemaata Kurban Bayramının önem ve ehemmiyetini vurgulayan vaaz ve nasihatlerde bulundu. ATİB Camisi yeni İmamı Abdurrahman Yapıcı, Bayram namazını kıldırdıktan sonra, hutbe okudu. Duaların ardından Müşavir Yazar cemaatle birlikte bayramlaştılar. Cami içinde sıraya girerek cemaat da birbirleriyle bayramlaşıp sohbet ettiler. Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye’deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti. Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan gurbetçilerde İHA aracılığıyla Türkiye’deki yakınlarının ve İslam aleminin Kurban Bayramlarını kutladılar. Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar İHA aracılığıyla İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayan Müşavir Yazar, "Öncelikle Avrupa’da yaşayan kardeşlerimizin öncelikle olmak üzere ve Türkiye’de yaşamakta olan bütün kardeşlerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin Bayramını tebrik ediyoruz. Rabbim nice güzel bayramlarını yaşamayı nasip eylesin. Yüce Rabbim bu bayram sabahının mutluluğunuyaşayamayan kardeşlerimize de en kısa sürede güzellikler ihsan eylesin. Onlara da dua ediyoruz. Allah yardımcıları olun inşallah" dedi.


Viyana’da yaşayan iş adamlarından Yavuz Kuşcu’da, "Avusturya’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye’de yaşayan yüce Türk milletinin Kurban Bayramını kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyor, birlik ve beraberlik içinde yükselmemizi temenni ediyorum‘‘ dedi.


Viyana’dan Metin Gök’de, " Allah milletimize zeval vermesin. Gurbetçilerle vatanımızdaki din kardeşlerimizle ve İslam alemiyle beraber bayramın hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.


Viyana’da yaşayan Gurbetçi Uğur Alışık ise "Herkesin Kurban bayramı mübarek olsun. Ablalarımın, büyüklerimin ellerinden öperim. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:21
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