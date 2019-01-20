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Avusturya’da aşırı sağcı partinin toplantısında "Hitler selamı" iddiası

Hükümet ortağı FPÖ’nün toplantısında bir kişinin "Hitler selamı" verirken kaydedilen görüntüsü tepkilere neden oldu

20 Ocak 2019 Pazar 00:39
Avusturya’da aşırı sağcı partinin toplantısında "Hitler selamı" iddiası

VİYANA (AA) - Avusturya’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) "Yeni Yıl Buluşması" adlı toplantısında bir kişinin "Hitler selamı" verirken kaydedilen görüntülerine çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Başkent Viyana’da aşırı sağcı partinin dün düzenlediği toplantıda, FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’nin konuşmasının ardından bir kişinin "Hitler selamı" verdiğini gösteren kayıtlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüye tepki gösteren Avusturyalılar, Viyana Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabına şikayette bulundu.

Tepkiler üzerine Twitter üzerinden bir açıklama yapan polis, görüntülerin incelenmek üzere Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Kurumunun ilgili birimine iletildiğini duyurdu.

Ülkede 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de çıkarılan "Anti Nazi Yasası" ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanırken, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 00:39
  1. Avusturya’da aşırı sağcı parti toplantısında "Hitler Selamı" iddiası
  2. FPÖ
  3. Heinz-Christian Strache
  4. Viyana

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