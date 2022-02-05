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Dünya Avusturya'da 30'un üzerinde çığ düştü! Çok sayıda ölü var
Dünya

Avusturya'da 30'un üzerinde çığ düştü! Çok sayıda ölü var

Avusturya’nın İsviçre sınırındaki Tirol eyaletine bağlı Spiss ve Schmirn bölgelerinde dün meydana gelen çığ düşmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 19:14:00 -
Avusturya'da 30'un üzerinde çığ düştü! Çok sayıda ölü var

Avusturya Tirol Kontrol Merkezinden basına yapılan açıklamada, bölgede 30'un üzerinde noktaya çığ düştüğü ifade edildi.

Spiss’de düşen çığ sonucunda 7 kişinin öldüğü, buraya yakın Schmirn'de ise 5 kış sporcusunun çığ altında kaldığı olayda da bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Son 24 saatte çığ düşmesi nedeniyle ölü sayısının 8'e yükseldiği bölgede, yetkililer çığ tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulundu.

Çığ felaketinde ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği belirtilen açıklamada, bölgede çok farklı noktalarda çığ düşmesi nedeniyle Avusturya ve İsviçreli ekiplerin hem havadan hem de karadan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

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