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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Kovid-19 nedeniyle yurt dışı seyahatini iptal etti

Ülkede gastronomi çalışanlarına yönelik maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor - Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının arttığı Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine seyahat uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:51:26 -
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Kovid-19 nedeniyle yurt dışı seyahatini iptal etti

VİYANA (AA) - Avusturya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen tedbirlerin büyük çoğunluğunun kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in Slovakya'ya yapacağı ilk yurt dışı seyahati virüs nedeniyle iptal edildi.

Van der Bellen, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Slovakya Cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişide virüs şüphesi bulunması nedeniyle ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın kendisini arayarak, konuya ilişkin bilgi paylaştığını aktardı.

Van der Bellen, Caputova'nın, cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişide virüs bulunması şüphesi nedeniyle bütün programlarını cuma gününe kadar iptal ettiğini belirtti.

Bu arada Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, gastronomi, turizm ve spor alanında gevşetilen Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, 1 Temmuz'dan itibaren gastronomi çalışanlarına yönelik maske kullanma zorunluluğunun sonlandırılacağını ve kapalı alanlarda 100 kişinin katılımıyla düzenlenen düğün ve benzeri etkinliklere yönelik saat sınırlamasının da kaldırılacağını duyurdu.

Kurz ayrıca güreş gibi fiziksel temasın olduğu spor dallarında takım halinde antrenmanların yeniden başlayacağını açıkladı.

Öte yandan Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu bölgeye yönelik seyahat uyarısında bulundu.

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