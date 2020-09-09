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Aktüel Avusturya, Çekya ve Slovakya Kovid-19’la mücadeleyi görüştü
Aktüel

Avusturya, Çekya ve Slovakya Kovid-19’la mücadeleyi görüştü

Çekya Başbakanı Andrej Babis: - "Mevkidaşlarımdan ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yönelik (salgın nedeniyle) bir kısıtlama uygulanmaması için söz aldım. Aksi taktirde hem ekonomi hem de seyahat açısından çok kötü olur" - Slovakya Başbakanı Igor Matovic: - "Sınırların açık kalması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:21:13 -
Avusturya, Çekya ve Slovakya Kovid-19’la mücadeleyi görüştü

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Başbakan Sebastian Kurz, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Avrupa’da yeniden etkili olmaya başlayan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi görüştü.

Kurz, iki komşu ülke ile salgınla mücadeleye yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, özellikle sonbahar ve kış aylarında olası olumsuz bir durum karşısında atılması gereken adımların görüşüldüğünü belirtti.

Kurz, salgın nedeniyle özellikle seyahat alanında Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ortak bir yaklaşım ortaya konulması gerektiğini savundu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de salgınla mücadelenin önemine işaret ederek, bu zor dönemi iyi bir şekilde geride bırakabilmek için halkların sağlıklarının korunması ve ekonomik gelişmeler arasında bir denge kurulması gerektiğini söyledi.

Babis, ülkesinde günlük vaka sayılarındaki rekor artış nedeniyle yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

- Çekya, komşularla olan ilişkilerin kısıtlamasına karşı

Kovid-19’a ilişkin gelişmelerin düzenli olarak görüşülmesinin önemli olduğunu kaydeden Babis, "Diyolog içinde hareket etmek önemli. Mevkidaşlarımdan ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yönelik bir kısıtlama uygulanmaması için söz aldım. Aksi taktirde hem ekonomi hem de seyahat açısından çok kötü olur." diye konuştu.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic ise salgınla mücadelede ilk dalganın yaşandığı zaman zarfıyla şu anki koşulların aynı olmadığını belirterek, tatil dönüşleri nedeniyle virüse ilişkin durumun değişkenlik gösterdiğini kaydetti.

- Slovakya, sınırları açık tutmak istiyor

Matovic, "Aşağı yukarı aynı durumda olan ülkeler arasında sınırları kapatmak, tıbbi açıdan bir anlamı olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sınırların kapatılmasının ülkeleri başta ekonomi olmak üzere bir çok alanda olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Matovic, "Sınırların açık kalması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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