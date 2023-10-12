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Dünya Avustralya'ya gidiyordu! Bomba ihbarı üzerine geri döndü
Dünya

Avustralya'ya gidiyordu! Bomba ihbarı üzerine geri döndü

Yeniakit Publisher
2023-10-12 18:11:00 -
Avustralya'ya gidiyordu! Bomba ihbarı üzerine geri döndü

Singapur'dan Avustralya'ya gitmek üzere yola çıkan bir uçağın, alınan bomba ihbarının ardından Singapur Changi Havalimanı'na geri döndüğü bildirildi.

Singapur merkezli hava yolu şirketi Scoot'tan yapılan açıklamada, Avustralya'nın Perth kentine giden uçağın, Singapur Changi Havalimanı'ndan havalandıktan bir saat sonra bomba ihbarı aldığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın ardından uçağın Singapur'a geri döndüğü bildirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında uçağa havalimanına kadar Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir jetin eşlik ettiği aktarılan açıklamada, 363 yolcu ve 11 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Changi Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, uçağın havalimanına inmesinin ardından güvenlik kontrollerinin yapıldığı belirtilerek soruşturmanın sürdüğü gerekçesiyle olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

 
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