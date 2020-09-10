Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı artıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 701'e, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 788'e yükseldi.

Ülkede en fazla Kovid-19 vaka ve ölü sayısı olan Victoria eyaletinde 4 Eylül'de 59'a yükselen günlük ölü sayısı, bugünkü kayıtlara göre 7'ye düşmesine rağmen eyaletteki can kaybı sürüyor.



Ülkede Kovid-19'dan ilk can kaybının 1 Mart'ta yaşanmasından bu yana virüs nedeniyle ölen 788 kişiden 701'inin Victoria'da hayatını kaybetmesi, eyaleti haziran ayından bu yana virüsün merkezi haline getirmiş durumda.



Avustralya'da virüs nedeniyle ölen diğer 87 kişiden 52'si Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland’da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde hayatını kaybetmişti.



Öte yandan son haftalarda Victoria dışındaki eyaletlerde virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmedi.



- En fazla vaka sayısı da Victoria eyaletinde



Avustralya'da gerçekleştirilen 6 milyon 789 binden fazla testin sonucuna göre, Kovid-19'a yakalanan 26 bin 516 Avustralyalıdan 19 bin 719'u Victoria eyaletinden kayıtlara geçti.



Ayrıca ülke genelinde virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan 22 bin 858 kişiden 17 bin 311'i, Avustralya'daki toplam 1918 aktif vakadan 1727'si, hastanede yatan 221 kişiden 196'sı, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 26 hastadan 20'si Victoria'dan.



6 Haziran'da "sıfır" vaka kaydedilmesinin ardından yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu otellerdeki kural ihlalleri yüzünden yeniden artmaya başladığı belirlenen günlük yeni vaka sayısı ağustos ayında 725'e çıkan Victoria'da, sıkı yasaklar uygulanıyor.



İkinci dalganın başlamasıyla 2 Ağustos'ta eyalet genelinde "felaket durumu" ilan edilmiş, eyaletin başkenti Melbourne'de 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.



Halen yürüklükte olan ve 13 Eylül'de sonra ermesi planlanan yasaklar, yeni vaka ve can kayıplarının sürmesi üzerine 28 Eylül'e kadar uzatıldı.



- Yeni Zelanda'da 4 yeni vaka kaydedildi



Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte sonuçlanan 7 bin 950 testen elde edilen verilere göre 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 2'si yoğun bakımda 3 hastanın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.



Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1792 kişiden 1648'i sağlığına kavuşurken, halen 120 aktif vakanın bulunduğu ülkede 22 kişi hayatını kaybetmişti.



