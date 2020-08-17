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Aktüel

Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 25 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:16:13 -
Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 25 kişi öldü

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 25 kişi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybederken, ülke genelinde virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 421’e çıktı.

Ülkede Kovid-19 salgınında en fazla can kaybı ve vaka sayısının olduğu ve bu nedenle "felaket durumu" ilan edilen Victoria eyaletinde, alınan sıkı tedbirlere rağmen can kayıplarındaki artış sürüyor.

Eyalette, son 24 saatte Kovid-19’dan 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 421’e yükseldi. Diğer eyaletlerde son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı olmadı.

Buna göre şimdiye kadar Victoria eyaletinde 334, Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, "inanılmaz derecede zor" günler yaşadıklarını söyledi.

Andrews, yaşları 70 ila 90 olan 14’ü kadın 25 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.

- Yasak uygulanıyor

Melbourne'de yaklaşık iki haftadır 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 13 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak yasaklar kapsamında, her haneden sadece 1 kişi evine 5 kilometre mesafeden alışveriş yapabilecek.

Açık alanda günde 1 saat egzersiz yapılabilecek, cenaze törenlerine sadece 10 kişi katılabilecek.

Düğünlerin tamamen yasaklandığı şehirde, kafe ve restoranlar paket servisine açık tutuluyor.

Uzaktan eğitime izin verilen şehirde, bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasak.

Avustralya’da virüsün ilk görülmeye başlamasından bu yana yaklaşık 5 milyon 300 bin test yapıldı. Buna göre virüs tanısı konulan 23 bin 576 kişiden 14 bin 80’i sağlığına kavuşurken, 8 bin 438 aktif vakadan 680’inin tedavisi sürüyor.

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