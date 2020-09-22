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Aktüel Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü
Aktüel

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:54:28 -
Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü

ANKARA (AA) - Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ı öldü.

BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibinin öte yandan 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunmuştu.

Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.

Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor.

Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

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