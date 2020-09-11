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Aktüel Avustralya'da prehistorik kaya barınaklarını tahrip eden maden şirketinin yöneticileri işten atıldı
Aktüel

Avustralya'da prehistorik kaya barınaklarını tahrip eden maden şirketinin yöneticileri işten atıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:44:19 -
Avustralya'da prehistorik kaya barınaklarını tahrip eden maden şirketinin yöneticileri işten atıldı

CANBERRA (AA) - Anglo-Avustralya madencilik şirketi Rio Tinto'un Üst Yöneticisi (CEO) ve iki yardımcısının, maden arama faaliyeti sırasında Geç Paleolitik Devir'den kalma kaya barınaklarının tahrip edilmesindeki sorumlulukları nedeniyle şirketle bağlarının sonlandırılacağı bildirildi.

Rio Tinto'dan yapılan açıklamada, şirket hissedarlarının Batı Avustralya eyaletindeki Juukan Vadisi'nde demir cevheri arama faaliyeti sırasında Aborjin yerlilerine ait iki kaya barınağının yok edilmesinde yöneticilerin sorumluluğa ilişkin endişelerini dile getirdiği, bu nedenle Üst Yönetici Jean-Sebastien Jacques ile yardımcıları Chris Salisbury ve Simone Niven'in görevden ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada, Jacques'ın 31 Mart 2021'de yerine atama yapılmasının ardından, Salisbury ve Niven'in ise 31 Aralık'tan itibaren şirketle ilişkisinin kesileceği kaydedildi.

Aborjin yerlilerinin Geç Paleolitik Devir'den bu yana kullandığı 46 bin yıllık kaya barınaklarının girişleri şirketin mayıs ayındaki maden arama faaliyeti sırasında tahrip olmuştu. Batı Avustralya eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Şirket tahribat nedeniyle bölgedeki yerli halklardan özür dilemek zorunda kalmıştı.

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