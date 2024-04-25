  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biliyoruz sizden dost değil post bile olmaz! Steinmeier'in sözleri Alman gazeteyi kudurttu

İsrailli esirden Netanyahu'ya şok sözler:"Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız"

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: 5 yıl erken emeklilik fırsatı!

CHP’li 3 şehirde borç gırtlakta

Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!

Ankara'da Erdoğan-Steinmeier zirvesi! Almanya basınında dikkat çeken yorum

Türkiye ile anlaşan Arap ülkesine görülmemiş çağrı: Bizi koruyun

Borçlara bak borçlara! Bunları da belediye binasına asacak babayiğit var mı?

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz! ABD’nin küstah Türkiye raporu! Türkiye hakkında bakın neler yazdılar.

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırırken Türkiye'ye skandal çağrı: Petrol aramayı bırakın
Dünya Avustralya'da korkutan görüntü! 100'den fazlası kıyıya vurdu
Dünya

Avustralya'da korkutan görüntü! 100'den fazlası kıyıya vurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-25 13:31:00 -
Avustralya'da korkutan görüntü! 100'den fazlası kıyıya vurdu

Avustralya’nın batısında 100’den fazla balina kıyıya vurdu. Doğal yaşamı koruma ekipleri 29’unun öldüğünü açıkladı.

Batı Avustralya eyaletindeki Toby’s Inlet plajında bugün 100’den fazla pilot balinanın kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen yaban hayatı görevlileri, deniz bilimciler, veterinerler plajda çalışmaya başladı. Yaklaşık 500 metre kıyı şeridi boyunca yayılmış toplam 160 kadar pilot balinadan oluşan dört sürü tespit ettiklerini belirten uzmanlar, ayrıca kıyıdan 1.5 km açıkta 20 balina olan bir sürü ve 110 balinadan oluşan bir başka sürü daha tespit etti.

AÇIKTAKİ SÜRÜLERİ KIYIDAN UZAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yetkililer yaptıkları açıklamada “Ekibimiz güvenli bir şekilde müdahale etmek, gönüllüleri ve personeli güvende tutmak ve aynı zamanda balinaların menfaatleri doğrultusunda hareket etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Ekibimiz sahilde karaya vuran balinaların durumlarını değerlendiriyor. Sudaki ekiplerimiz hayvanları bir arada ve sahilden uzak tutmaya çalışıyor” dedi.

Geçen yıl benzer bir olayda yaşananları hatırlatan ekipler bazen bu tip durumlarda en insani sonuç olarak karaya vuran hayvanlara ötenazi yapılabileceğini ifade etti. Bir sürünün kıyıdan uzaklaştığını vurgulayan uzmanlar, tekne ve gözlem uçağıyla durumlarını takip ettiklerini vurguladı.

Avustralya'da altın madeninde göçük meydana geldi
Avustralya'da altın madeninde göçük meydana geldi

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avustralya'da altın madeninde göçük meydana geldi

Avustralyalılar Milli Muharip Uçak Kaan'ın kaç paraya satılacağını duyurdu! F-35'ten daha pahalı olacak
Avustralyalılar Milli Muharip Uçak Kaan'ın kaç paraya satılacağını duyurdu! F-35'ten daha pahalı olacak

Teknoloji

Avustralyalılar Milli Muharip Uçak Kaan'ın kaç paraya satılacağını duyurdu! F-35'ten daha pahalı olacak

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Gündem

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23