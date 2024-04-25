Avustralya'da korkutan görüntü! 100'den fazlası kıyıya vurdu

Batı Avustralya eyaletindeki Toby’s Inlet plajında bugün 100’den fazla pilot balinanın kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen yaban hayatı görevlileri, deniz bilimciler, veterinerler plajda çalışmaya başladı. Yaklaşık 500 metre kıyı şeridi boyunca yayılmış toplam 160 kadar pilot balinadan oluşan dört sürü tespit ettiklerini belirten uzmanlar, ayrıca kıyıdan 1.5 km açıkta 20 balina olan bir sürü ve 110 balinadan oluşan bir başka sürü daha tespit etti.

AÇIKTAKİ SÜRÜLERİ KIYIDAN UZAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yetkililer yaptıkları açıklamada “Ekibimiz güvenli bir şekilde müdahale etmek, gönüllüleri ve personeli güvende tutmak ve aynı zamanda balinaların menfaatleri doğrultusunda hareket etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Ekibimiz sahilde karaya vuran balinaların durumlarını değerlendiriyor. Sudaki ekiplerimiz hayvanları bir arada ve sahilden uzak tutmaya çalışıyor” dedi.

Geçen yıl benzer bir olayda yaşananları hatırlatan ekipler bazen bu tip durumlarda en insani sonuç olarak karaya vuran hayvanlara ötenazi yapılabileceğini ifade etti. Bir sürünün kıyıdan uzaklaştığını vurgulayan uzmanlar, tekne ve gözlem uçağıyla durumlarını takip ettiklerini vurguladı.