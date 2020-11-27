Avustralya’da galeri açan ilk Türk sanatçı, Özlem Aliyazıcıoğlu Yeni oldu

MELBOURNE (AA) – Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde açtığı sergilerde eserlerini sanat severlerle buluşturduktan sonra Avustralya’ya yerleşen sanatçı Özlem Aliyazıcıoğlu Yeni, ülkede galeri açan ilk Türk sanatçısı oldu.

Sanatçı Yeni, Avustralya’nın Adelaide kentinde ‘‘The Main Gallery’’ adıyla bir galeri açtı.

Galeride, Avustralya ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleri sergilenecek.

Yaklaşık 5 yıldır yaşadığı Avustralya’daki çeşitli sanat etkinliklerinde eserlerinin yer aldığını ve solo sergiler açtığını belirten Yeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından etkilenen sanatçılara destek vermek amacıyla galeri açmaya karar verdiğini açıkladı.

Yeni, salgından dolayı çok sayıda resim dersinin iptal edildiğini ve workshopların ertelendiğini söyledi.

Göçmenlik üzerine duygularını aktardığı solo sergisinin küresel salgın nedeniyle 2021’e ertelenmesinin ardından duygusal dalgalanmalar yaşadığı bir dönemde galeri açmaya karar verdiğini belirten Yeni, ‘‘Stüdyomda üretmeye devam etsem de artık galeri açma hayalimi daha da fazla ertelememem gerektiğine karar vererek çalışmalara başladım. Pandemiden hepimizin farklı şekillerde etkilendiği bu süreçte biz sanatçılar çok daha farklı düzeylerde etkilendik. Hayalimi gerçekleştirme çabamın diğer sanatçılara da ilham ve umut olacağını düşünmek, inişli çıkışlı geçen bu süreçte bana da moral oldu.’’ ifadelerini kullandı.

- Avustralya’da sanat galerisi açan ilk Türk sanatçı oldu

Yeni, 25 yıldan fazla süredir sanatın içerisinde olduğunu ve birikim ve tecrübeleri ışığında galeriyi açtığını belirterek, "Avustralya’da sanat galerisi açan ilk Türk sanatçıymışım. Bu gurur ve heyecanla taçlanan The Main Gallery, böylesi güzel bir ilke de konu olarak, Avustralya ve kendi ülkem arasında bir sanat köprüsü olma misyonunu da perçinlemiş oldu.’’ dedi.

- Galerideki sergilerde Türkiye’den de sanatçıların eserleri yer alacak

Yılda dört defa hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden sanatçıların katılımıyla grup sergileri düzenleyeceğini dile getiren Yeni, "Sanata ve tüm sanatçı arkadaşlarıma destek olmak, ülkemin değerli sanatçılarını ve sanatlarını burada da tanıtmak istiyorum. Bu yüzden galerinin açılışını benim de içlerinde olduğum ulusal ve uluslararası yedi sanatçıyla birlikte ‘SEVEN-IN-ONE’ (Yedisi bir yerde) adını verdiğimiz bir karma sergi ile yaptık.’’ diye konuştu.

Yeni, Adelaide Belediye Başkanı Sandy Verschoor’un galerinin açılışına katıldığını aktardı.

Dünyanın her tarafından, tanıdığı veya tanımadığı sanatçılardan yoğun destek mesajları aldığını vurgulayan Yeni, ‘‘Çünkü biliyor ve inanıyorum ki biz birlikte güçlüyüz. The Main Gallery’nin yolunun açık olduğuna yürekten inanıyor, böyle olması için de yorulmadan çalışmalarıma devam edeceğimi söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’den 1998 yılında mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Bölümü’nde Yüksek Lisans ve DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Bölümü’nde de doktora eğitimi alan 44 yaşındaki görsel sanatçı Yeni, eşinin işi sebebiyle 2015 yılından bu yana Avustralya’da yaşıyor.