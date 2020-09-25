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Aktüel Avustralya’da engellilere hizmet veren MÜSİAD üyesi kuruluşa anlamlı hediye
Aktüel

Avustralya’da engellilere hizmet veren MÜSİAD üyesi kuruluşa anlamlı hediye

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:34:44 -
Avustralya’da engellilere hizmet veren MÜSİAD üyesi kuruluşa anlamlı hediye

MELBOURNE (AA) - Avustralya’daki binlerce engelli vatandaşın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüten MÜSİAD üyesi Avustralyalı kuruluşa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanlığı Özel Kütüphanesinden gönderilen Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanlığı Özel Kütüphanesinden gönderilen Kur’an-ı Kerim, Sydney kentinde düzenlenen törenle, engelli vatandaşlara hizmet veren ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarından TLC grubuna takdim edildi.

Türkiye’nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç’un da video konferans yöntemiyle bağlandığı törende, MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk Kur’an-ı Kerim’i TLC Grup CEO’su Yasser Zaki’ye takdim etti.

Zaki, hediyeyi kabul ederken yaptıkları güzel işlerin dünyanın bir diğer köşesinde fark edilip takdir edilmesi karşısında çok duygulandığını söyledi.

Büyükelçi Karakoç, MÜSİAD Sydney’e bu anlamlı töreni organize ettiği, Zaki’ye ülkedeki engelli vatandaşlar için yaptıkları faaliyetlerinden dolayı takdirlerini iletti.

TLC grubu yaklaşık 500 çalışanı ile Avustralya’daki binlerce engelli vatandaşın daha iyi bir yaşam sürmesi için, Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria eyaletlerindeki merkezlerinde faaliyet gösteriyor.

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