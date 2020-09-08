  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'da bir kişi köpekbalığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi
Aktüel

Avustralya'da bir kişi köpekbalığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:35:28 -
Avustralya'da bir kişi köpekbalığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

CANBERRA (AA) - Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Queensland eyaleti ambulans servisinden William Houghton, yaptığı açıklamada, Coolangatta banliyösü Greenmount plajı açıklarında sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki kişinin, diğer sörfçüler ve cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildiğini belirtti.

Houghton, bacaklarından ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden sörfçüye ilk müdahalenin kıyıda yapıldığını ancak bu kişinin kurtarılmadığını ifade etti.

Bunun, Avustralya sahillerinde bu yıl içinde ölümle sonuçlanan 6. köpekbalığı saldırısı olduğu bildirildi.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı