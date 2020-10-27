Avustralya'da Aborjinler için "kültürel öneme sahip" ağacın kesilmesi tepkilere neden oldu

ANKARA (AA) - Avustralya’nın yerli halkı Aborjinler için kültürel öneme sahip bir ağacın otoyol çalışması nedeniyle kesilmesi tepkilere yol açtı.

ABC News'in haberine göre, Victoria eyaletinin batısında tartışmalı bir otoyol iyileştirme alanında, Aborjinler için kültürel öneme sahip bir ağacın kesilmesi üzerine düzenlenen protestoda 50 kişi gözaltına alındı.

Ağacın Aborjinler için kutsal olduğunu söyleyen protestocular ile polis arasındaki gerginlik, dün, polisin Djab Wurrung "Yönler Ağacı"nın kesildiği alanın girişlerini kapatmasıyla arttı.

Bölgede kutsal kabul edilen alanları korumak için 2018'den bu yana kamp yapan, "Djab Wurrung Kültürel Mirası Koruma Elçiliği" isimli kuruluştan protestocular, Batı Otoyolu (Western Highway) üstündeki kamp alanına polislerin geldiğini belirtti.

Victoria polisi de kontrollü giriş sağlanan alanı terk etmeyi reddeden ve baş sağlık görevlisinin talimatlarına uymayan 40 kişi ile olay yerinde polisi engellemekle suçlanan 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınanların tamamının, ileride mahkemeye sevk edilmek üzere kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, Victoria eyaleti Ulaştırma Altyapısı Bakanı Jacinta Allan, yaptığı açıklamada, Djab Wurrung halkını oluşturan 12 ailenin temsilcilerinin rızası olmadan Batı Otoyolu iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak hiçbir ağacın kaldırılmadığını veya kaldırılmayacağını belirtti. Allan, kesilen söz konusu ağacın "kültürel olarak önemli olarak değerlendirilmediğini" ifade etti.

Aborjin toprak sahipleri, geçen yıl, "kültürel açıdan önemli olduğu belirlenen 16 ağacı korumak için" Victoria hükümetiyle anlaşmaya varmış ancak aktivistler daha fazla ağacı kurtarmaya çalışmak için Buangor yakınlarındaki alanda eylemlerini sürdürmüştü.

Ağacın kesilmesi, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, ağacın yaklaşık 100 yaşında olduğunun sanıldığını aktarırken, protestocular ağacın yaklaşık 350 yaşında olduğu tahmininde bulunuyor.

Koruma altındaki ağaçlar arasında, kadınların kültürel bir geleneğin parçası olarak doğum yaptıktan sonra plasentalarını gömdükleri 2 asırlık "doğum ağacı" bulunuyor.

Victoria hükümeti, trafik kazalarını azaltacağını söyleyerek Melbourne ve Adelaide şehirleri arasındaki yolun genişletilmesi için otoyol projesine destek veriyor.

Koruma altındaki "yönler ağacı" olarak tanımlanan bir ağaca dokunulmadığını savunan hükümet, aktivistlerin ağaca ilişkin sınıflandırmasının koruma altındakilerden farklı olduğunu öne sürüyor.

Aborjin yerlilerinin Geç Paleolitik Devir'den bu yana kullandığı 46 bin yıllık kaya barınaklarının girişleri madencilik şirketi Rio Tinto'nun mayıs ayındaki maden arama faaliyeti sırasında tahrip olmuştu. Batı Avustralya eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Şirket tahribat nedeniyle bölgedeki yerli halklardan özür dilemek zorunda kalmıştı.



- Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor

Arkeologlar, 2017'de, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaşmıştı. Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda buldukları el yapımı eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece Aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788’de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi "İstila Günü" ilan ederek, "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor.

Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.