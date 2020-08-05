Avustralya Başbakanı, başkanlık seçimleri öncesi ABD-Çin “sıcak savaşı” olabileceği görüşü taşımıyor

ANKARA (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde ABD-Çin “sıcak savaşı” olabileceği görüşü taşımadıklarını açıkladı.

Morrison, başkent Canberra'dan çevrimiçi katıldığı Güvenlik Forumunda, eski Başbakan Kevin Rudd'un "gelecek üç ay içinde ABD ve Çin arasında silahlı çatışma riskinin artabileceği" iddiasına yanıt verdi.

Ülkesinin ABD-Çin gerilimi konusunda daha az tedirgin olduğunu vurgulayan Morrison, selefinin bu konudaki görüşlerini paylaşmadığını belirtti.

Morrison, geçen ay yeni bir bir savunma politikası geliştirerek 190 milyar dolarlık savunma harcaması yapacaklarını duyurduklarını ancak bu konuda daha iyimser bir görüşe sahip olduklarını kaydetti.

ABD'nin Çin'le yeni bir soğuk savaşta olduğu iddialarına da katılmadığı aktaran Morrison, koşulların oldukça farklı olduğunu ifade etti.

Eski Başbakan Rudd, bu hafta Foreign Affairs dergisinde gelecek üç ay içinde ABD ve Çin arasında silahlı çatışma riskinin “yüksek” olduğunu yazmıştı.







