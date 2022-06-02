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Gündem Avukatlık kanunu yönetmeliği değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Gündem

Avukatlık kanunu yönetmeliği değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak

Meclis Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nun görüşmelerine başlandı. Düzenlemeye göre, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 21:11:00 - 2022-06-02 21:43:49
Avukatlık kanunu yönetmeliği değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak

Avukatlık meslek kanunu teklifi ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

TRT'de yer alan haberine göre; Değişiklikle büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek.

Teklifle aynı zamanda avukatlık stajına ilişkin de düzenlemeye gidilecek.

Buna göre herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Çalışanlar stajını yıllık izinlerini kullanarak yapabilecek.  

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