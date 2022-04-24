Avrupa'yı sallayan skandal! Almanya ve Fransa'nın Rusya sırrı yıllar sonra deşifre oldu

AVRUPA Birliği (AB), Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı yaptırım kararı almıştı. Ancak İngiliz medyası bu kararların ne kadar kolay bir şekilde ihlal edilebileceğini gözler önüne seren bir haber yayınladı.

2014 yılında Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak eden Rusya'ya karşı silah ambargosu alan AB, üye ülkelerin Rusya'ya satış yapmasına yasak getirmişti. Ancak AB'nin bu kararına rağmen başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkelerinin bu yasaktaki bir açıktan yararlanarak silah satışına devam ettiği ortaya çıktı. 2014 yılından sonra en az 10 AB üyesi ülkeden Rusya'ya 350 milyon avro değerinde silah satıldı.

Aslan payı Alman ve Fransız şirketlerde

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre bu atışın yüzde 78'i Alman ve Fransız firmalar tarafından gerçekleştirildi. Rusya'ya satılan silahlar arasında bomba ve füzeler de yer aldı. Söz konusu silahların Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kullanıldığı düşünülüyor.

Almanya'yı karıştıran iddia

Alman Bild gazetesi ise Ukrayna'ya gönderilmesi onaylanan ağır silahların Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un ofisi tarafından listeden çıkarıldığını ve onaylanan envanterin daha önce vaat edildiği gibi 1 milyar avro değil sadece 307 milyon avro olduğunu sayfasına taşıdı. Gazetenin haberi ülkede büyük yankı uyandırırken Şansölye Scholz, hem muhalefet hem de kendi partisinin içinden sert eleştiriler aldı.

Kaynak Hürriyet