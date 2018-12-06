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Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

Sırbistan Başbakanı Brnabic, Kosova'ya tehditler savurarak düzenli ordu kurulması halinde askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:52
Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova'nın daimi ordu kurması halinde askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

Brnabiç, başkentte basına yaptığı açıklamada, “Umarım ordumuzu hiçbir zaman bu tür bir müdahale için görevlendirmeyiz, ancak bir etnik temizliği dışarıdan seyretmemek için bu masada duran seçeneklerden birisi" ifadesini kullandı.

Kosova parlamentosu, 14 Aralık tarihinde düzenlenecek genel kurul oturumunda hafif silahlarla donatılmış 4 bin kişiden oluşan askeri birliklerinin, düzenli ordu haline dönüşmesini oylayacak.

Sırp siyasetçiler, bu tür düzenli bir ordunun kurulması halinde, Kosova'da kalan Sırp azınlığın bu askeri birliğin vasıtasıyla zorla sınır dışı edileceği tezini sürekli gündeme getiriyor. ABD ve AB desteğini yanına almaya çalışan Kosovalı yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda buna karşı çıkıyor.

Kosova-Sırbistan ilişkileri

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında 19 Nisan 2013'te Brüksel'de AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:52
  1. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic
  2. kosova

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