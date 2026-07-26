Avrupa’yı Batı Nil virüsü korkusu sardı! Aşı yok tedavi sınırlı!

Güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde Batı Nil virüsü vakaları artarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa, vatandaşlara sivrisineklerden korunmak için önlem alma çağrısında bulundu.

Batı Nil virüsünün bulaşma mevsimi, genellikle ilkbahar sonundan sonbahara kadar sürüyor ve Temmuz-Eylül arasında zirve yapıyor. Yunanistan, İtalya, İspanya, Romanya ve Kuzey Makedonya'da vakalar bildirilirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) etkilenen bölgelerde yaşayanları önleme tedbirlerine odaklanmaya çağırıyor.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri P. Kluge cuma günü yaptığı açıklamada, “Basit önlemler, örneğin vücudu kapatmak, böcek kovucu kullanmak ve evin etrafındaki durgun suları temizlemek gerçekten fark yaratabilir," dedi.

İnsanlar için bir aşı bulunmuyor. Tedavi, yalnızca belirtilerin yönetilmesi ve ağır vakalarda hastanede destekleyici bakım ile sınırlı.

DSÖ Avrupa, vücudun büyük kısmını kapatmayı, sivrisineklerin en aktif olduğu, yani gün doğumu ve gün batımı saatlerinde, dışarıda geçirilen zamanı sınırlamayı, sinek kovucu sürmeyi, evde pencere ve kapılara sineklik takmayı ve yatakların ile bebek taşıyıcılarının üzerine cibinlik kullanmayı tavsiye ediyor. Saksılar, kaplar ve diğer atıklardaki durgun suyun temizlenmesi, sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırarak riski azaltıyor.