Meşhur helvacılarda yediğimiz helvanın aynısı (Macum kıvamında irmik helvası) yapıyoruz: Altı üstü aynı pişiyor

Meşhur Helvacılarda Yediğimiz Helvanın Aynısı (Macum Kıvamında İrmik Helvası) Tarifi İçin Malzemeler;

2 su bardağı irmik.

1.5 su bardağı şeker.

80 gram tereyağı.

1 çay bardağı sıvı yağ.

2 su bardağı süt.

Ceviz (bir su bardağı kadar kullanın)

Meşhur Helvacılarda Yediğimiz Helvanın Aynısı (Macum Kıvamında İrmik Helvası) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle derin bir tencereye yağları alıp eritiyoruz.

Daha sonra irmiği ilave edip 4dk kavurduktan sonra cevizi ekleyelim. Rengi dönene kadar 15 dk boyunca kavuralım. (cevizi ilk başta eklerseniz yanabilir. Ceviziniz yok ise sorun değil. ).

İyice rengi dönüp kavurulduğu zaman kısık ateşte yavaş yavaş sütü ekleyip karıştıralım (topaklanmasın).



Sütü çekene kadar karıştıralım. (bu işlemi ocağın altını iyice kısın ).

Çektiğinden emin olduktan sonra tencerenin altını iyice kısıp şekeri ilave edelim.

Karıştırarak bütün şekeri eridiğinde emin olduktan sonra servis edelim.

Not; Bu tarifi birebir uyguladığınızda macun gibi helva elde edersiniz. Ertesi güne dahi kalsa kalıplaşmayacak ve nemini koruyacaktır.

Altı, üstü aynı irmik nasıl yapılır?

Meşhur sokak ve dükkan helvacılarındaki o eşsiz macun kıvamını yakalamak için un ve süt oranı yüksek tutulur. Geniş bir tencerede 75 g tereyağı ile 1 çay bardağı sıvı yağı eritip, 1,5 su bardağı irmik ve yarım/1 çay bardağı unu sürekli karıştırarak 15 dakika kavurun. Üzerine 3 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve 1,5 su bardağı şekerden oluşan karışımı ekleyip kısık ateşte demlendirin.

Malzemeler ve Ölçüler

İrmik: 1,5 su bardağı

Un: Yarım veya 1 çay bardağı (macun dokusu verir)

Tereyağı: 75 g (yaklaşık 2 dolu yemek kaşığı)

Sıvı Yağ: 1 çay bardağı

Süt: 3 su bardağı

Su: 1 su bardağı

Toz Şeker: 1,5 su bardağı

Altı, üstü aynı irmik nasıl yapılır?

Ceviz (İsteğe bağlı): 1 çay bardağı iri kıyılmışHazırlanışı ve Pişirme AşamasıYağları Eritin: Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Yağ eridikten sonra arzu ederseniz bu aşamada cevizleri ekleyip hafifçe çevirebilirsiniz.Un ve İrmiği Kavurun: İrmik ve unu tencereye ilave edin. Orta ateşte, rengi hafif dönüp kokusu çıkana kadar yaklaşık 15 dakika hiç durmadan karıştırarak kavurun.

Püf nokta: Şerbeti Ekleyin: Ayrı bir kapta süt, su ve toz şekeri karıştırarak eritin. Kavrulan irmiğin altını kısın. Şerbeti dikkatli bir şekilde, yavaş yavaş karıştırarak irmiğe dökün.

Demlendirin: Kısık ateşte şerbetini tamamen çekene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. Üzerine kağıt havlu sererek 10-15 dakika dinlendirin