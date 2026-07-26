Güvenlik sistemlerine ilgi artıyor!

Elektronik ve güvenlik sistemlerine yönelik talebin her geçen gün arttığını belirten elektronik ve güvenlik sistemleri uzmanı İlhan Dalgıç, gelişen teknolojiyle birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla güvenlik sistemlerine daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.

Son yıllarda özellikle Wi-Fi tabanlı kamera sistemlerinin ön plana çıktığını dile getiren Dalgıç, güvenlik sistemi seçiminde yalnızca fiyatın değil ürün kalitesi ve kurulumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

"Vatandaşlar ekonomik olduğu için Wi-Fi sistemlere yöneliyor"

Güvenlik sistemlerine ilginin son yıllarda ciddi şekilde arttığını belirten Dalgıç, "Takribi olarak 28. senemize giriyoruz bu sektörde. Elektronik ve güvenlik sistemlerine ilgi çok ciddi bir şekilde arttı. Dünyanın şartlarına göre artık insanlar kendi güvenliğini sağlamak istiyor. 'Ben güvenliğimi nasıl sağlarım?' diye düşünerek elektronik güvenlik sistemlerine ve kamera sistemlerine yöneliyorlar. Bunu can ve mal güvenliklerini korumak için yapıyorlar. Bundan beş sene öncesine kadar analog dediğimiz kablolu sistemler tercih ediliyordu. Ancak döviz kurlarındaki artış ve ekonomik şartlardan dolayı bu sistemler maliyetli hale geldi. Artık insanlar Wi-Fi sistemlere yöneliyor. İki kameralı bir sistemle, daha ekonomik maliyetlerle kurulabiliyor. Bunun yanında insan takibi, hayvan takibi, cep telefonundan canlı izleme, sesli iletişim gibi birçok özelliği olduğu için vatandaşlar Wi-Fi sistemleri tercih ediyor." dedi.

"Merdiven altı ürünler kısa sürede sorun çıkarıyor"

Güvenlik sistemi satın alırken kaliteli ürün tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalgıç, "Güvenlik sistemi seçerken en önemli konu merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerden alışveriş yapılmamasıdır. İnsanlar her kamerayı aynı zannediyor ama işin içinde yazılım ve elektronik kart sistemi var. Eğer bu sistem kaliteli olmazsa kısa sürede arızalar meydana geliyor. Müşteri görüntülerini izleyemiyor, kayıtlar kaybolabiliyor. Bu nedenle ürünlerin kurumsal firmalardan alınmasını tavsiye ediyoruz. 28 yıllık tecrübeyle söylüyorum; internetten bu tarz ürünleri almayın. Can ve mal güvenliğinizi korumak istiyorsanız kurumsal firmaları tercih edin. İnternetten alınan ürünlerde garanti var zannediliyor ancak garanti belgesi üzerinde firma kaşesi ve imzası bulunmadığında birçok sorun yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik sistemi bir kameradan çok daha fazlasıdır"

Kalitesiz kurulumun ciddi riskler oluşturduğunu ifade eden Dalgıç, "Yanlış ürün ve yanlış montaj yapıldığı zaman sistemde kopmalar yaşanıyor. Hafıza kartı doğru kullanılmamışsa ya da yazılım kaliteli değilse kayıtlar sağlıklı alınamıyor. Güvenlik sistemleri aslında bir kameradan daha fazlasıdır, hayati önem taşıyor. Bazı müşterilerimiz yaşadıkları olumsuz olaylardan sonra 'Keşke bu sistemi daha önce kursaydık.' diyor. Hırsızlık ya da mala zarar verme gibi olaylarda kamera büyük caydırıcılık sağlıyor.

Bir müşterimizin evinin önüne sürekli kötü niyetli kişiler tarafından rahatsız edici şeyler bırakılıyordu. Kamera sistemi kurduktan sonra görüntü alınacağını bilen kişi bir daha gelmedi. Ayrıca gelişen teknolojiye de ayak uyduruyoruz. Endoskopik kamera gibi yeni sistemlerle boru içlerindeki arızaları bile görüntüleyebiliyor, vatandaşların farklı ihtiyaçlarına da çözüm sunabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DOĞRU HABER