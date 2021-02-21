İstanbul’un, Türkiye’nin çok önemli bir esere yakın bir zamanda sahip olacağını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Çamlıca Kulesi’nde işlemler tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Avrupa’nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek. Eylül ayı itibarıyla 100 radyo artık aynı anda yayın yapabiliyor. 100 radyonun aynı anda yayın yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilk oldu. Çok gurur duyacağımız projelerden birisi.” Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızla, tüm dünyayla bu kuleyi buluşturacağız. Kulede seyir terasları, dinlenme katları var. Burası İstanbul’u tepeden gören en yüksek yer. Daha önce burada bir sürü görüntü kirliliği yaratan metal direkler vardı. Bunların hepsini temizleyerek İstanbul’u görüntü kirliliğinden kurtarmış olduk ve yayın yapan tüm radyoları tek kulede birleştirmiş olduk.”