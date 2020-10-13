Avrupa'nın en kalabalık 10 havalimanından üçü Türkiye’den

Havacılık sektörü, salgın nedeniyle zor günler geçirirken, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü verilerini inceleyen bir çalışma yayımlandı.

Dün yayımlanan raporda, Avrupa’nın en kalabalık havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 1 milyon 929 bin yolcusuyla 4. sırada bulundu. Yolcu sayısında 2019 Ağustos'una göre yüzde 72'lik bir azalma olduğu görüldü.

Listenin 6. sırasında, 2019'a göre yüzde 47 düşüşle 1 milyon 813 bin kişinin ziyaret ettiği Sabiha Gökçen havalimanı yer aldı.

Antalya Havalimanı ise onu takip ederek 7. oldu. Ağustos'ta 1 milyon 757 bin ziyaretçi kabul eden bu havalimanın, geçen seneye karşılık kaybı yüzde 69 oldu.

Yapılan çalışmada, Türkiye'deki yurtiçi uçuşların, diğer ülkelere oranla daha fazla yapılmasının, bu havalimanlarının listenin üst sıralarında bulunmasında etkili olduğu ifade edildi.