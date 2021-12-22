Avrupa'nın en iyisi Uğurcan Çakır oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekerken, Trabzonspor'un farklı liderliğinde de önemli pay sahibi oldu.

OPTA verilerine göre Uğurcan, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi (İngiltere Premier League, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1) dikkate alındığında en az üç maça çıkan 155 kişilik kaleci havuzunda en yüksek kurtarış yüzdesine sahip: %82.1

Daha önce de KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre Uğurcan'ın yaklaşık 19.1 milyon Euro değer ile Türkiye'deki en değerli oyuncu olduğu belirlenmişti.