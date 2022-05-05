Avrupa’nın en büyük üreticisi Ukrayna Türkiye’den acil olarak yardım istedi! Bize yardım edin

Islak mendil tedarikinin önemli bir bölümünü Ukrayna’dan gerçekleştiren Avrupa ülkeleri, söz konusu savaştan dolayı talebi Türkiye’ye kaydırdı. Üretim konusunda sıkıntı çeken Ukrayna ise Türkiye’deki üreticilerden destek istedi. Avrupa’daki talep doğrultusunda ıslak mendil ihracatında da artış olacağı düşünülüyor.

Dünya'da yer alan habere göre, Kuzey Avrupa başta olmak üzere Avrupa’nın en büyük ıslak mendil tedarikçilerinden biri olan Ukrayna, içinde bulunduğu savaş nedeniyle söz konusu bölgelere ihracatını kısıtlamak zorunda kaldı. Ukrayna’nın bazı üreticileri ise üretimi devam ettirmek için Türkiye’deki üreticilere destek talebinde bulundu. Tedarik konusunda sıkıntı çeken Avrupa ülkeleri ise taleplerini Türkiye’ye yöneltti. Bunun ıslak mendil ihracatında önemli bir artışa etken olması düşünülüyor.

Ukrayna’nın ıslak mendilde Kuzey Avrupa’nın ıslak mendil tedarikçisi olduğunu anımsatan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, “Fakat Ukrayna şu anda onlar hiçbir ihracat yapamadığı için Avrupa ülkeleri bu ürünleri bizden talep etmeye başladı. Bu da bizim ihracatımızı olumlu yönde etkileyebilir. Ama tabii ki biz buradan bir fırsat çıkarmak peşinde değiliz, bizim için en sağlıklısı bu ülkelerin masaya oturarak bu işi çözmesidir” açıklamasında bulundu.

Ukrayna’nın en büyüğü Türkiye’den destek talep etti

Ukrayna’nın en büyük üreticisinin hammadde teminini gerçekleştiremediği için kendilerine üretim için destek talebinde bulunduğunu dile getiren Sapro Genel Müdürü Murat Gönül, “Görüşmelerimizin kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Sapro olarak ihracatlarının yaklaşık yüzde 70’inin Avrupa odaklı olduğunu aktaran Gönül, “İhracatımızın yapıldığı ülkeler genellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa’nın belli başlı ülkeleri olduğu için söz konusu durumun hedefimizde bir artış gerçekleşmediğini söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna’daki savaşın devam etmesinin bazı ihtiyaçların ihracatının artmasını desteklediğini ifade eden Gönül, bu sürecin devamlı olacağını düşündüklerini kaydetti. Ukrayna ve komşu ülkelerden kendilerine de talepler geldiğini söyleyen Gönül, “Bu bize artı olarak dönecektir. Savaş devam etse de etmese de Türkiye’ye ihtiyaç duyulacaktır” diye konuştu.

“Islak mendil üretiminde ciddi ilerleme kaydettik”

Türkiye’nin kozmetik ve temizlik ürünleri alanında pek çok üretiminin mevcut olduğunu ve bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getiren Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman, “Pandemi sonrası ihracat yapılan ürünlerin kompozisyonu değişti. En çok ihraç edilen, özellikle hijyen ürünleri oldu” değerlendirmesinde bulundu. Sabun, ıslak mendik, antibakteriyel ürünlerin başı çeken ürünler arasında yer aldığı bilgisini veren Kahrıman, “Özellikle, Türkiye ıslak mendil üretimi konusunda çok ciddi ilerleme kaydetmiş ve ihracat açısından çok üst noktalara geldi” açıklamasında bulundu.