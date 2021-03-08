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Ekonomi Avrupa’nın en büyük beton dağıtıcı üretim tesisi Türkiye’de
Ekonomi

Avrupa’nın en büyük beton dağıtıcı üretim tesisi Türkiye’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boom Makine firmasının fabrikasında incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 15:26:00 -
Avrupa’nın en büyük beton dağıtıcı üretim tesisi Türkiye’de

Varank, firmanın beton dağıtıcı boom makinesini sıfırdan tasarlayıp ürettiğine dikkati çekti. Varank, “Boom Makine, Ortadoğu ile Avrupa’nın en büyük beton dağıtıcı ve ekipmanları üretim tesisine sahip olarak 75 ülkeye ihracat yapıyor. Yüzde 100 ihracatla çalışan firma, böyle bir makinanın ihtiyaç olduğunu görerek sabit beton dağıtıcı boomları üretmeye başladı” diye konuştu. Üretilen makinaların paletli versiyonlarının da olduğu bilgisini paylaşan Varank, fabrikanın farklı inovasyon çalışmaları yaptığını söyledi.

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