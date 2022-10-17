Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından 10 maç sonunda 27 puana ulaşan Arsenal, haftayı lider kapattı.

Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 6. ve 65. dakikalarda Mason Mount'un ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti. Chelsea, 9 maç sonunda 19 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor.

Manchester United ise konuk ettiği Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 72. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı. 16 puanlı Manchester United 5'inci, 15 puanlı Newcastle United ise 6. sırada bulunuyor.

Liverpool, konuk ettiği Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. Sezona zirve parolasıyla başlayan son şampiyon Manchester City, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada, Liverpool, 76. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golüyle rakibini 1-0 yendi.

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sırasında Salah'a yapılan faulün ardından yedek kulübesinden yaptığı itiraz nedeniyle 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Manchester City, 23 puanla ikinci sırada haftayı tamamladı. Liverpool ise 13 puanla 8. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 11. haftası sonunda 27 puanlı Arsenal'i 23 puanla Manchester City ve Tottenham izledi.

La Liga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

El Clasico'da 44. maçına çıkan Barcelona'nın takım kaptanı Sergio Busquets, Lionel Messi ve Sergio Ramos'un (45'er) ardından bu ezeli rekabette en fazla forma giyen 3. futbolcu oldu.

La Liga'da, Real Madrid, 25 puanla liderlik koltuğuna otururken Barcelona ise 22 puanla 2. sırada yer aldı

Serie A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkardı. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, ligde puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Napoli de konuk ettiği Bologna'yı da 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Napoli, bu galibiyetle puanını 26 yaptı ve maç eksiği sebebiyle Atalanta'ya kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Napoli, galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi. Ev sahibi takım, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi. Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı.

Bu sonuçla Inter, haftalar sonra ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mavi-siyahlı takım, puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Atalanta, konuk ettiği Sassuolo'yu 2-1 yendi. Atalanta, bu sonuçla puanını 24'e çıkarttı. Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

Serie A'da Torino kentinin iki takımı derbide kozlarını paylaştı. Juventus, konuk olduğu Torino'yu 1-0 yendi.

Juventus, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve puan tablosunda 8. sırada yer aldı.

Serie A'nın 10. hafta maçları ardından, 26 puanlı Napoli'yi 24 puanlı Atalanta, ve 23 puanla Milan takip ediyor.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Freiburg’u 5-0 yendi.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve lider Union Berlin’in 4 puan ardında 2. sıraya yükseldi.

Bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini yaşayan Freiburg ise 18 puanla 3. sıraya geriledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Union Berlin, sahasında Borussia Dortmund’u 2-0 yendi. Borussia Dortmund forması giyen ve karşılaşmada ilk 11’de başlayan milli futbolcu Salih Özcan 45 dakika oyunda kaldı.

Sahasında 11 maçtan beri mağlup olmayan Union Berlin, puanını 23’e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Son 3 maçtan sadece 1 puan alan Borussia Dortmund 16 puanda kaldı.

10. haftası tamamlanan ligde, 23 puanlı lider Union Berlin'i, 19 puanla Bayern Münih ve 18 puanla Freiburg takip ediyor.

Ligue 1

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 11. hafta mücadelesini PSG, 45+2. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle 1-0 kazandı.

Olimpik Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Samuel Gigot ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Puanını 29'a çıkaran namağlup PSG, liderliğini sürdürürken, 26 puanlı Lorient 2. sırada yer aldı.