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Spor Avrupalı Fener.. Gruplara adını yazdırdı!
Spor

Avrupalı Fener.. Gruplara adını yazdırdı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe 2-0’ın rövanşında Kadıköy’de konuk ettiği Austria Wien’i 4-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 21:52:00 -
Avrupalı Fener.. Gruplara adını yazdırdı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe 2-0’ın rövanşında Kadıköy’de konuk ettiği Austria Wien’i 4-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

10. dakikada organize kullanılan köşe vuruşunda soldan sıfıra inen Alioski’nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Peres’in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

İSMAİL PERDEYİ AÇTI

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek’in soluna çektikten sonra uzak mesafeden sert şutunda, savunmada Braunöder’e çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0

18. dakikada Lemos’un uzak mesafeden şutunda top az farkla üstten auta gitti. 26. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta ön direkte iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda, Ranftl meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada savunmada Lemos’un hatasında topu önünde bulan Tabakovic’in penaltı noktasının solundan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 35. dakikada soldan çizgiye inen Rossi, ceza yayı içinde bulunan Crespo’yu gördü. Portekizli oyuncunun gelişine volesinde top yandan dışarı gitti.

İRFAN CAN GOLLE DÖNDÜ

44. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Hücum yönünün solundan Rossi’nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Peres’in sektirdiği topa arka direkte ayak sokan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

WİEN FARKI 1’E DÜŞÜRDÜ

45. dakikada konuk ekip farkı 1’e indirdi. Sağdan Fitz’in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Martins’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1 İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün gitti. 55. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Samuel’in pasında İrfan Can’ın sert vuruşu auta gitti. 67. dakikada Crespo’nun pasında topla buluşan Serdar Dursun’un sert şutu kalecide kaldı.

İRFAN CAN’DAN ENFES GOL

70. dakikada Rossi’nin pasında topla buluşan İrfan Can’ın aşırtma vuruşu ağlara gitti: 3-1

MERT HAKAN FARKI AÇTI

79. dakikada Wien’in çıkamadığı topta Mert Hakan’ın kaptığı ve sonrasında ayak içiyle gönderdiği top ağlarla buluştu: 4-1 86. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın pasıyla topla buluşan Arda Güler’in sert vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, rakibini 4-1 yenerek adını UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara yazdırdı.

 


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