Avrupa'dan Orta Doğu'ya! Van OSB ihracatta vites yükseltti
Kobi

Avrupa’dan Orta Doğu’ya! Van OSB ihracatta vites yükseltti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa’dan Orta Doğu’ya! Van OSB ihracatta vites yükseltti

Van Organize Sanayi Bölgesi’nde uluslararası firmaların üretime başlamasıyla birlikte ihracat hacmi genişledi. Bölgede özellikle tekstil sektörü Avrupa pazarında dikkat çekmeye başladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi, son dönemde artan yabancı yatırımlar ve ihracat hamleleriyle sanayide yeni bir ivme yakaladı. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bölgede dış yatırımcıların üretime başladığını ve yeni yatırımlar için yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerel, ulusal ve uluslararası firmalara yeni tahsisler yapılacağını vurgulayan Aslan, özellikle tekstil sektörünün Avrupa'ya ciddi ihracat gerçekleştirdiğini, bunun yanı sıra İran, Irak, Orta Doğu ülkeleri, Mısır ve Lübnan'a kadar uzanan geniş bir ihracat ağı bulunduğunu dile getirdi.

 

"Yurt dışından sanayi bölgemize yatırım yapmayı bekleyen firmalar  var"

İHA muhabirine konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, OSB'nin üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti. Başkan Aslan, "Bizler son dönemlerde özellikle uluslararası nitelikte firmaları sanayi bölgemize kazandırdık. Şu anda dış yatırımcı ve dış finansmanla yatırım yapan firmalarımız bulunuyor. Bu firmalar üretimlerine başlamış durumda. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte, yurt dışından sanayi bölgemize yatırım yapmayı bekleyen firmalar söz konusudur" dedi.

 

"Avrupa'ya ciddi ihracat gerçekleştiriyor"

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerel, ulusal ve uluslararası firmalara yeni tahsisler yapmayı planladıklarını dile getiren Aslan, "Organize sanayi bölgemizde üretilen ürünler arasında özellikle tekstil sektörü, Avrupa'ya ciddi ihracat gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra diğer üretimlerimizin önemli bir bölümü İran, Irak ve Orta Doğu ülkelerine; ayrıca Mısır ve Lübnan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor. Hamdolsun organize sanayi bölgemizde birçok ülkeye yönelik ihracat gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

