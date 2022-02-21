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Dünya Avrupa'dan Katar kararı
Dünya

Avrupa'dan Katar kararı

Avrupa Birliği (AB) ve Katar, AB'nin başkent Doha'da açacağı temsilcilik için anlaşma imzaladı. Temsilciliğin açılması, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Eylül 2021'deki Doha ziyareti sırasında kararlaştırılmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 19:35:00 -
Avrupa'dan Katar kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Ofisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, EEAS ve Katar yetkilileri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman adına temsilciliğin açılması için Brüksel'de anlaşmaya imza attı.

Temsilciliğin açılması, Borrell'in Eylül 2021'deki Doha ziyareti sırasında kararlaştırılmıştı.

AB-KİK görüşmesi

Bugün aynı zamanda AB Dışişleri Bakanları toplantısı marjında AB-Körfez İş birliği Konseyi Ortak İş birliği Konseyi toplantısı da yapıldı.

26'ncı toplantıda taraflar, enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konuları ele aldı.

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