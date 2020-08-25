Avrupa’daki Türk şirketinden dev proje! Emniyet güçlerinin işi daha da kolaylaşıyor

Türkiye’nin son dönemlerde sık sık gündeme getirdiği milli ve yerli ruhla birlikte teknolojide üst seviyeye ulaşma, yeni projeler tüm dünyanın dikkatini çekti.

Türkiye’de yapılan dev projeler, teknolojide yerlileşme hedefini de beraberinde getirirken özellikle yurt dışındaki bazı şirketlerin ilgisinin de arttığı görüldü. Yurt dışındaki Türk firmaları, yerli projelerle ilgilenmeye başladı.

Güvenlik alanında yeni bir sistem geliştiren Fransa merkezli Türk firması Zifort Immatriculation, yeni bir projeye imza atacak.

Proje kapsamında, QR kodlu plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor. Yerli teknoloji üretim atağına destek veren şirket üretim için Türkiye’yi seçti.

Yer: Türkiye

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Geliştirilen sistemin amacını açıklayan Demirbaş, emniyet güçlerinin işlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca projedeki en büyük hedefin Türkiye’de sistemin geliştirilerek, dünyada satılması yönünde olduğu aktarıldı.

Abdullah Demirbaş açıklamalarına projeyle ilgili Yozgat’ta 4.8 milyon TL’lik bir yatırım yaptıklarını da ekledi.

Asıl hedefi açıkladı

Demirbaş, ilk defa bu sistemi 2 yıl önce, gelen talepten ötürü, bir orta doğu ülkesi için geliştirdiklerini dile getirdi. Ayrıca şirket yetkilisi artan talepler doğrultusunda Türkiye’de oluşturacağımız üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç edeceklerini belirtti.

Geliştirilen sistem, birlikte emniyet güçlerinin QR kodunun okutulmasıyla aracın ruhsat, muayene ve sigortasının güncel olup olmadığı bilgileri anında görünürken, herhangi bir çalıntı araç durumunda ise hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesini sağlayacak.

QR kod sayesinde plakanın gerçek olup olmadığını da aynı zamanda tescil edilecek.

700 milyon avro

Dünya plaka sektörüne ilişkin görüşlerini paylaşan şirket yetkilisi, 28 Avrupa ülkesinde pazar büyüklüğünün 700 milyon avroya ulaştığını söyledi.

150 milyon adet

‘Ortalama olarak her yıl sektörde yüzde 2’lik bir büyüme gerçekleşiyor’ diyen Demirbaş, ‘Avrupa’ da plaka satış rakamları 150 milyon adete yaklaştı. Seri üretime geçildiğinde güvenlik ağı açısından önem arz eden QR kod teknolojisini kullanmaya başlayan ülkelerin sayısının hızla artacağını düşünüyoruz. Bizlerde gerekli yatırımları gerçekleştirdiğimiz takdirde birçok alanda olduğu gibi yeni nesil plaka teknolojisinde de dünyada söz sahibi olacağız’ diye konuştu.