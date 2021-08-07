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Spor Avrupa’daki gururumuz Sivasspor
Spor

Avrupa’daki gururumuz Sivasspor

Galatasaray ve Trabzonspor’un Avrupa’da istenilen sonuçları alamamasına rağmen, Süper Lig ekibimiz DG Sivasspor, Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlarla UEFA ülke sıralamasında Türkiye’ye 600 puan kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 12:16:00 -
Avrupa’daki gururumuz Sivasspor

Galatasaray ve Trabzonspor’un Avrupa’da istenilen sonuçları alamamasına rağmen, Süper Lig ekibimiz DG Sivasspor, Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlarla UEFA ülke sıralamasında Türkiye’ye 600 puan kazandırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub’u her iki müsabakada da 1-0’lık skorlarla geçmişti. 3. elemede ise ilk sınavında Dinamo Batumi’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, hem bu sezon Avrupa'da 3’te 3 yaptı hem de bu sezon Avrupa’daki başarısıyla ülke puanına toplamda 600 puan kazandırdı.

Türkiye 17. sırada
Sivasspor, genel sıralamada 22.000’le 17. sıradaki Türkiye’nin bu sezon elde ettiği 1.600 puanın 600’üne katkı sağladı. Kalan 1.000 puanının 800’ü Beşiktaş; Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplara kaldığı için bonus olarak yazılırken, 100’er puan da Trabzonspor‘un Molde, Galatasaray’ın da Johnstone beraberlikleriyle kazanıldı.

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Yorumlar

faruk

yüz küsur yıldır, feneğr, gasraayy, beeşikktaaş, evelen gevelen,oyalan. 1937 de beşiktaş ın, 1958 de gassray ın, 1961 de feneğrin ne yaptığından kimin haberi var. sivas ı trabzon u, anteb i, şusu, busu da şehirlerini oyalasın dursun. türkish fodboğl arşı alaya çıkceyyk. oyalanın durun ey ahali, siyaset ve futbol muhabbeti ile ömrünü tüket, belki yetişirsin alamanya ya, coponistan a, hoş nefodbol da ne de başka hiç bir nanede ....
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