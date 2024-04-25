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Dünya Avrupa'da sivrisinek kaynaklı salgın alarmı! Hızla dünyaya yayılıyor
Dünya

Avrupa'da sivrisinek kaynaklı salgın alarmı! Hızla dünyaya yayılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-25 18:34:00 - 2024-04-25 18:43:32
Avrupa'da sivrisinek kaynaklı salgın alarmı! Hızla dünyaya yayılıyor

Uzmanlar, iklim krizi nedeniyle Avrupa'da sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayıldığını söylüyor. Dang humması ve sıtma gibi hastalıkların Kuzey Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya'nın etkilenmeyen bölgelerine ulaşması bekleniyor.

Bir uzman, iklimin bozulması nedeniyle sivrisinek kaynaklı hastalıkların tüm dünyaya, özellikle de Avrupa'ya yayıldığını söyledi .

Küresel ısınma sivrisineklere daha sıcak, daha nemli koşullar sağladığından son 80 yılda sıtma ve dang humması gibi hastalıkların görülme sıklığı büyük ölçüde arttı.

İspanya'daki Barselona Süper Bilgisayar Merkezi'ndeki Prof Rachel Lowe, sivrisinek kaynaklı hastalık salgınlarının önümüzdeki birkaç on yılda Kuzey Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın şu anda etkilenmeyen bölgelerine yayılacağı konusunda uyardı.

Kendisi, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin Barselona'daki küresel kongresinde, dünyanın bu hastalıklarda keskin bir artışa hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarmak üzere bir sunum yapacak.

Geceleri donan sıcaklıklar böceğin larvalarını ve yumurtalarını öldürdüğü için Dang humması öncelikli olarak tropik ve subtropikal bölgelerde bulunuyordu.
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Sıcak mevsimlerin daha uzun olması ve donların daha az görülmesi, bu hastalığın dünyada en hızlı yayılan sivrisinek kaynaklı viral hastalık haline geldiği ve Avrupa'da da yayılmaya başladığı anlamına geliyor.

Asya kaplanı sivrisineği (Aedes albopictus) , dang humması taşıyor ve 2023 yılı itibarıyla 13 Avrupa ülkesinde (İtalya, Fransa, İspanya, Malta, Monako, San Marino, Cebelitarık, Lihtenştayn, İsviçre, Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Portekiz.) yerleşik hale geldi.

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