Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına yumruk atıp kaçtı Belçika'da Müslüman kadının yüzüne yumruk atan İslam düşmanı adam, daha sonra bölgeden kaçtı.

Belçika'da Müslüman bir kadın ırkçı saldırının hedefi oldu. Brüksel'in Anderlecht bölgesinde bir yolda kızıyla birlikte yürüyen Müslüman kadın, ırkçı bir saldırıya uğradı. Yumruk yedi, kendine gelemedi Karşıdan gelen bir erkek, Müslüman kadının yüzüne yumruk atarak bölgeden uzaklaştı. Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın, bir süre kendine gelemedi. Son yıllarda aşırı sağ ve ırkçılığın arttığı Avrupa'da buna paralel olarak ırkçı saldırılarda da artış gözleniyor. Kaynak: Mepa News

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