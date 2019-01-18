Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına yumruk atıp kaçtı
Belçika'da Müslüman kadının yüzüne yumruk atan İslam düşmanı adam, daha sonra bölgeden kaçtı.18 Ocak 2019 Cuma 16:57
Belçika'da Müslüman bir kadın ırkçı saldırının hedefi oldu. Brüksel'in Anderlecht bölgesinde bir yolda kızıyla birlikte yürüyen Müslüman kadın, ırkçı bir saldırıya uğradı.
Yumruk yedi, kendine gelemedi
Karşıdan gelen bir erkek, Müslüman kadının yüzüne yumruk atarak bölgeden uzaklaştı. Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın, bir süre kendine gelemedi.
Son yıllarda aşırı sağ ve ırkçılığın arttığı Avrupa'da buna paralel olarak ırkçı saldırılarda da artış gözleniyor.
Kaynak: Mepa News
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