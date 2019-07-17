0553 313 94 23

Avrupa’da rakip PAOK

Kadınlar EHF Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor, birinci turda Yunanistan’dan A.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
Avrupa’da rakip PAOK

Kadınlar EHF Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor, birinci turda Yunanistan’dan A.C. PAOK ile eşleşti.


Avrupa Hentbol Federasyonu’nun düzenlediği ve hentbolda Avrupa’nın 2 numaralı kupası EHF Kupası Kadınlarda, Türkiye’yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor’un rakibi belli oldu. Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen kura çekiminde Paşanın Melekleri, Yunanistan temsilcisi A.C. PAOK ile eşleşti.Paşanın Melekleri, ilk maçı Yunanistan’da 7 veya 8 Eylül’de oynayacak. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği karşılaşmanın rövanşı ise 14 veya 15 Eylül’de Antalya’da oynanacak.


Muratpaşa Belediyespor’un rakibi A.C. PAOK, 2007 yılında kuruldu. Yunanistan temsilcisi, 2 kez Yunanistan Kupası’nı kazanırken bir kez de Yunanistan Şampiyonu oldu. Yunan temsilcisi maçlarını, Selanik’te bin kişilik Mikra 3 Spor Salonu’nda oynuyor. Tarihinde 4 kez EHF Kupası’na katılan A.C. PAOK, en iyi dereceyi 2017-2018 sezonunda ilk 16’ya kalarak yaptı.


Takım koçu Dimitris Pelekides, kurayla ilgili kulübün resmi internet sitesine yaptığı değerlendirmede Muratpaşa Belediyespor’un geçen yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele ettiğine vurgu yaparak, “İyimseriz ve iki çok iyi yarış olacak” dedi.


Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek ise iyi bir kura çektiklerini belirterek, “Antrenörümüz Birol Ünsal, şu anda U19 Yaş Milli Kadın Hentbol takımımızla birlikte Litvanya’da Avrupa Şampiyonası Klasman maçlarında. Hocamız, Antalya’ya döndükten sonra daha detaylı olarak rakibi analiz etme şansımız olacak. Ama genel anlamda kuradan memnunuz. Bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık"
    1. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    2. YÖK atlas tercih robotu ÖSYM 2019 YKS..
    3. Almanya’nın yeni savunma bakanı belli..
    4. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    5. Beyşehir’e dev Türk bayrağı
    6. Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    7. Borsa güne yükselişle başladı
    8. Haziranda ayında konut satışlarında..
    9. 1355 yataklı dev sağlık üssü hizmette
    10. Avrupa’da rakip PAOK
    11. 28 Şubat’ın darbe olmadığını..
    12. Giresun'da oto galericinin öldürülmesi
    13. Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da..
    14. Sadakataşı'ndan Tanzanya'da katarakt..
    15. Yenipazar lavanta kokmaya başladı
    16. Kumluca’da içme suyu hattında boru..
    17. Ciro endeksleri arttı
    18. Fabian Ernst Beşiktaş’a geri dönüyor!
    19. Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
    20. Ciro endeksleri açıklandı
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!