Avrupa’da her yıl binlerce mülteci çocuk kayboluyor
Almanya Federal Kriminal Dairesi raporunda, Almanya’da yüzlerce mülteci çocuğun kayıp olduğunu açıkladı. Alman devletinin, kayıp çocuklara yönelik herhangi bir çalışma içinde olmaması da tepkilere neden oluyor.
Avrupa ülkelerinde kaybolan mülteci çocukların sayısında her geçen gün daha da artıyor. Uzmanlar, Avrupa’da kaybolan mülteci ve göçmen çocukların büyük bir çoğunluğunun uluslararası organize suç örgütlerinin eline düştüğüne dikkat çekiyor.
Türkiye’nin sicili temiz
Milyonlarca mülteciyi misafir eden Türkiye’nin ‘kayıp çocuklar’ sicilinin temiz olduğunu belirten uzmanlar, “Bir kurtuluş olarak gördükleri için gittikleri Avrupa ülkelerinde mülteciler, çok daha vahim olaylarla karşılaşıyor ve en önemlisi de çocuklarını kaybediyorlar.” yorumunda bulunuyor.
2021’de 4 bin 763 çocuk kayıplara karıştı
Alman Federal Kriminal Dairesi, 2021 yılı ‘kayıp çocuklara’ ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, ülke genelinde 4 bin 763 çocuğun kaybolduğu açıklandı. Kayıp çocukların 1736’sını ise mülteci çocukların oluşturduğu aynı raporda yer aldı.