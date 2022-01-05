Avrupa’da her yıl binlerce mülteci çocuk kayboluyor

Avrupa ülkelerinde kaybolan mülteci çocukların sayısında her geçen gün daha da artıyor. Uzmanlar, Avrupa’da kaybolan mülteci ve göçmen çocukların büyük bir çoğunluğunun uluslararası organize suç örgütlerinin eline düştüğüne dikkat çekiyor.

Türkiye’nin sicili temiz

Milyonlarca mülteciyi misafir eden Türkiye’nin ‘kayıp çocuklar’ sicilinin temiz olduğunu belirten uzmanlar, “Bir kurtuluş olarak gördükleri için gittikleri Avrupa ülkelerinde mülteciler, çok daha vahim olaylarla karşılaşıyor ve en önemlisi de çocuklarını kaybediyorlar.” yorumunda bulunuyor.

2021’de 4 bin 763 çocuk kayıplara karıştı

Alman Federal Kriminal Dairesi, 2021 yılı ‘kayıp çocuklara’ ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, ülke genelinde 4 bin 763 çocuğun kaybolduğu açıklandı. Kayıp çocukların 1736’sını ise mülteci çocukların oluşturduğu aynı raporda yer aldı.