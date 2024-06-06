Avrupa'da Golden Boy 2024 sıralaması güncellendi! Birçok Türk futbolcu listeye girdi... Dikkat çeken öngörüleri geldi

Golden Boy 2024 Güncellemesi: Listede 4 Türk Futbolcu

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altındaki en iyi genç futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün 2024 listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı.

Listede ilk 10 sırada iki değişiklik oldu. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10'dan çıkarken, bu isimlerin yerine Barcelona'dan Pau Cubarsi ve Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic girdi.

Listede Barcelona'dan Lamine Yamal ilk sıradaki yerini korudu. Onu Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.

Türk futbolcular da listede dikkat çekti. Real Madrid'den Arda Güler 19. sırada yer alırken, Juventus'tan Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan 67. sırada kendilerine yer buldu.

Golden Boy 2024 ödülünde ilk 10 sırada yer alan isimler:

1. Lamine Yamal - Barcelona

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2. Joao Neves - Benfica

3. Alejandro Garnacho - Manchester United

4. Warren Zaire-Emery - PSG



5. Leny Yoro - Lille

6. Savio - Girona

7. Kobie Mainoo - Manchester United

8. Pau Cubarsi - Barcelona

9. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

10. Rico Lewis - Manchester City