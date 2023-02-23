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Avrupa Avrupa’da enflasyon yükselmeye devam ediyor
Avrupa

Avrupa’da enflasyon yükselmeye devam ediyor

Euro Bölgesi’nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 8.6’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 14:02:00 -
Avrupa’da enflasyon yükselmeye devam ediyor

Euro Bölgesi’ne yönelik 2023 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 seviyesine çıktı. Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.6 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

2022 yılı Aralık ayında yıllık tüketici fiyatları yüzde 8.5 olarak açıklanmıştı.

Euro Bölgesi’nde ocakta aylık tüketici fiyatları piyasa beklentileri dahilinde yüzde 0.2 oranında gerileme gösterdi. 2022 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0.4 oranında gerilemişti.

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