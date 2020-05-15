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Ekonomi

Avrupa'da en genç Bulgarlar anne oluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:37:35 -
Avrupa'da en genç Bulgarlar anne oluyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında en genç anne olunan ülke Bulgaristan oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ilk doğum yapan kadın nüfus oranlarına ilişkin 2018 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı yükseldi.

AB ülkelerinde 2013 yılında 28,8 olan ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı 2018 yılında 29,3'e ulaştı.

Bulgaristan, AB üyesi ülkeler arasında en genç anne olunan ülke konumuna geldi.

İlk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı Bulgaristan'da 26,2, Romanya'da 26,7, Slovakya'da 27,1'i buldu.

AB ülkelerinde kadınların en yaşlı ilk anne oldukları ülke ise İtalya oldu. İtalya'da kadınlar ortalama olarak ilk canlı doğumlarını 31,2 yaşında gerçekleştirdi. Onu 31 ile İspanya, 30,9 ile Lüksemburg, 30,5 ile İrlanda ve 30,4 ile de Yunanistan izledi.

Söz konusu ilk doğum yaşı Almanya'da 29,7, Fransa'da 28,7, Hollanda'da 30, Avusturya'da 29,5, Belçika'da 29'u buldu.

Türkiye'de ise ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı 26,3 oldu.

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