Avrupa'da en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte zirvedeki marka ve model

Türkiye piyasasındaki dalgalanmalar hız kesmeden devam ederken Avrupa piyasalarında da dengeler değişiyor. Alman otomotiv markaları liderliği ele geçirse de Çinli markaların pazar hakimiyet potansiyelleri gün geçtikçe artıyor. Peki Avrupa’da en çok satılan otomobiller hangileri? İşte detaylar…

Avrupa’da en çok satılan otomobiller listesi!

Mayıs ayında Avrupa’da en çok satılan model Volkswagen T-Roc oldu. En yakın rakibine 4.508 adet fark atan T-Roc, şu anda Volkswagen’in Avrupa’daki en parlak modeli olarak dikkat çekiyor. Kompakt SUV segmentinde ise Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai’yi geçerek zirveye yerleşti.

Mayıs ayında dikkat çeken markalardan bir diğeri ise Volvo oldu. Eski İsveçli marka Avrupa pazarında ciddi artış gösterdi. Volvo yeniden düzenlemeye gittiği fiyat politikası sayesinde SUV pazarında büyük ilerlemeler katetti. Mayıs ayında Volvo XC40 en yakın rakibi BMW X1 modeline yaklaşık 4 bin 700 adetlik fark attı. Orta sınıfta ise XC60 en yakın rakibi Mercedes-Benz GLC’ye 4 bin adet fark attı.

Listede en çok dikkat çeken detaylardan biri ise EV ve PHEV arasında yaşanan rekabet. Elektrikli otomobil trendi her geçen gün artsa da satış rakamlarına baktığımızda tersine bir durumu görüyoruz. Mayıs ayında elektrikli otomobil satışları azalırken plug-in hybrid veya tam hibrit modellerin satışlarında ciddi artışlar görülüyor.

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Avrupa’da en çok satılan otomobiller listesi ise şöyle:

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Tiguan

Volvo XC40

Volvo XC60

Tesla Model Y

Tesla Model 3

Mercedes-Benz GLC Serisi

Ford Kuga

Nissan Qashqai

BMW X1

Elektrikli araçlara olan talebin azalması ve plug-in hibrit modellere artan ilgi, otomotiv pazarındaki dinamikleri değiştiriyor. Bu gelişmeler, otomobil üreticilerinin değişen tüketici tercihlerine hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa otomotiv pazarındaki bu hareketlilik, önümüzdeki aylarda da heyecan verici değişimlerin habercisi olabilir.