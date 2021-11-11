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Sağlık Avrupa'da en çok gözlük kullanan ülkeler açıklandı! Türkiye'den şaşırtıcı sonuç
Sağlık

Avrupa'da en çok gözlük kullanan ülkeler açıklandı! Türkiye'den şaşırtıcı sonuç

Landgeist, Statista’nın 2020 verileriyle hazırladığı Avrupa’nın en fazla gözlük kullanan ülkeleri haritasına göre en fazla gözlük kullanan ülkeler belli oldu. Türkiye ise şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 21:59:00 -
Avrupa'da en çok gözlük kullanan ülkeler açıklandı! Türkiye'den şaşırtıcı sonuç

Gözde astigmat, miyop veya hipermetrop gibi çeşitli görme bozuklukları olması durumunda yardıma koşan bir kurtarıcı oluyor: Gözlükler. Kişilerin günlük hayatlarında dünyayı net görmelerini sağlayarak hayat kurtaran bu araçlar tüm dünya genelinde aynı standartlarda kullanılıyor. 

Avrupa ülkelerinde ülkelerin nüfusunun yüzde kaçının gözlük kullandığını gösteren Landgeist’in grafiğinde ilginç ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. 2020 yılından verilere göre Avrupa’da en fazla gözlük kullanan ülkeler %70’lik oranla Belçika ve Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye, Avrupa’da en az gözlük kullanan ülke:

Statista’nın 2020 verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en az gözlük kullanım oranına sahip ülke oldu. Buna göre Türkiye nüfusunun yalnızca %20’si gözlük kullanıyor. Türkiye, en az gözlük kullanan ülke unvanını Estonya’yla paylaşıyor. Türkiye ve Estonya’nın ardından en az gözlük kullanan ülkeyse %35’lik oranla Yunanistan.

Oluşturulan veriler, aksesuar olarak kullanılan gözlüklerin ya da güneş gözlüklerinin kullanım oranlarını kapsamıyor. Oranlar, yalnızca reçeteyle yazılan gözlüklerden yola çıkılarak hazırlandı. Bununla birlikte yalnızca lens kullanan kişiler de araştırmaya dahil edilmedi.

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