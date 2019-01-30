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Avrupa vize ücreti ne kadar zamlandı 2019 Schengen vize ücreti son durum ne?

Hangi ülkeni vizesi ne kadar? Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek vatandaşlara kötü haber geldi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretleri ne kadar oldu? Schengen vize ücreti son durum ne?

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:08
Avrupa vize ücreti ne kadar zamlandı 2019 Schengen vize ücreti son durum ne?

Hangi ülkeni vizesi ne kadar? Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek vatandaşlara kötü haber geldi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretleri ne kadar oldu? Schengen vize ücreti son durum ne?

Avrupa Parlamentosu (AP), AB vize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya,  İspanya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksenburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz,  Slovakya, Slovenya ve Yunanistan) vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:08
  1. Avrupa vize ücreti ne kadar zamlandı 2019
  2. Schengen vize ücreti son durum ne?
  3. Almanya
  4. Avusturya
  5. Belçika
  6. Çekya
  7. Danimarka
  8. Estonya
  9. Finlandiya
  10. Fransa
  11. Hollanda
  12. İtalya
  13. İspanya
  14. İsveç
  15. İzlanda
  16. Letonya
  17. Litvanya
  18. Lüksenburg
  19. Macaristan
  20. Malta
  21. Norveç
  22. Polonya
  23. Portekiz
  24. Slovakya
  25. Slovenya
  26. Yunanistan
  27. son dakika avrupa vize ücretleri

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