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Dünya “Avrupa ve dünya düzeni için tehlike” dedi! O ülke Rusya'yı 'tehdit' ilan etti
Dünya

“Avrupa ve dünya düzeni için tehlike” dedi! O ülke Rusya'yı 'tehdit' ilan etti

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"Avrupa ve dünya düzeni için tehlike" dedi! O ülke Rusya'yı 'tehdit' ilan etti

Macaristan, Rusya’nın tutumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Budapeşte yönetimi, Moskova’nın yalnızca Macaristan için değil, Avrupa ve dünya düzeni için de risk oluşturduğunu açıkladı.

Macaristan’dan Rusya’ya yönelik sert bir çıkış geldi. Başbakan Péter Magyar imzasıyla yayımlanan açıklamada, Rusya’nın mevcut tavrının Macaristan, Avrupa ve küresel düzen açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.

 

Budapeşte’den Moskova’ya sert mesaj

Macaristan Resmi Gazetesi’nde yer alan açıklamada, “Rusya’nın davranışı sadece Macaristan için değil, Avrupa ve dünya düzeni için de bir tehlike oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

 

Magyar, Ukrayna’daki savaşta barış girişimlerini ve uzun vadeli güvenlik garantilerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

 

Ukrayna’ya silah gönderilmeyecek

Macaristan yönetimi, Rusya’ya yönelik söylemini sertleştirse de Ukrayna’ya silah gönderme konusunda önceki çizgisini koruyor. Magyar, selefi Viktor Orban gibi Kiev’e silah sağlama niyetinde olmadığını açıkladı.

 

Brüksel ile ilişkilerde yeni adımlar

Magyar’ın göreve gelmesinin ardından Budapeşte’nin dış politikasında değişim başladı. Brüksel ile ilişkileri onarmak için adım atan hükümet, dondurulmuş AB fonlarının serbest bırakılması konusunda anlaşma sağladı. Macaristan ayrıca, Kiev’e gönderilen silahlar için AB ülkelerine geri ödeme yapılmasına ilişkin vetosunu da kaldırdı.

 

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