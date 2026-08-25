‘Erzurum'un en büyük kahramanı kim’ sorusuna 5 yaşındaki şehit kızından yürek yakan cevap: Babam!

2021 yılında Eren-7 Operasyonu'nda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit Burak Tortum için Erzurum Narmanlı Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınmış ve şehidin cenazesi kılınan namazının ardından Yakutiye ilçesine bağlı Karagöbek köyüne defnedilmişti. 26 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

İZLEYENLER GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

O gün şehit babasını uğurlamaya gelenlerin içinde minik İkra Deren'de vardı. Şehit Burak Tortumlu'un kızı İkra Deren büyüdü ve 5 yaşına girdi. Arkadaşlar ile yüzme kursuna giden İkra Deren'e yüzme hocasının sorduğu soru ve ondan gelen cevap sosyal medyada paylaşılınca duygu dolu tepkiler aldı. Her çocuğa ayrı ayrı sorulan sorular tek tek cevap bulurken, Şehit Kızı İkra'ya yöneltilen "Erzurum'un en büyük kahramanı kim" sorusuna gelen "Babam" cevabı, videoyu izleyenleri derinden yaraladı ve binlerce kez izlendi.

O anlar yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı, yorumlandı ve beğenildi.

